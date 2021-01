Murcia anuncia nuevas restricciones en la Región y adelanta el cierre del comercio no esencial

El Gobierno de Murcia ha ampliado las medidas restrictivas en la Región debido al aumento de los contagios por coronavirus. Además, ha pedido al Gobierno central cambios en el decreto del estado de alarma que permita dotar a la comunidad de instrumentos legales para, por ejemplo, adelantar el toque de queda u ordenar confinamientos domiciliarios selectivos. Estas son las medidas aprobadas:

Cierre del comercio no esencial

El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha informado de que tiendas y centros comerciales tendrán que cerrar a las 20:00 horas con la idea de "vaciar las calles lo máximo posible".

En el grupo de actividades esenciales están gasolineras, farmacias, supermercados y establecimientos de comida a domicilio. Estos quedarán exentos de esta nueva prohibición.

Piden más instrumentos para decretar confinamientos domiciliarios y toque de queda

Villegas ha dicho que no hay unanimidad entre la comunidad científica y las autoridades políticas acerca de la conveniencia de decretar la prohibición total de salir de casa, como ya ocurrió en marzo de 2020, pero sí ha reconocido que las regiones deberían tener instrumentos que les permitan reforzar las restricciones en función de la necesidad.

Por ello, desde el Gobierno regional se ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que se modifique el estado de alarma para permitir ordenar a nivel autonómico un confinamiento estricto en aquellas áreas urbanas o municipios que lo necesiten por el grado de transmisión del virus, o que las regiones establezcan la hora del toque de queda al margen de las horquillas horarias del decreto.

¿Cuándo entrarán en vigor las nuevas medidas?

El consejero de salud, Manuel Villegas, ha informado de que el decreto acordado entrará en vigor este miércoles.

Asimismo, ha informado de que en las últimas 24 horas se han contabilizado en la Región de Murcia 971 nuevos casos y once fallecimientos.

Con estos últimos datos epidemiológicos, la Región tiene 16.103 casos activos y 715 enfermos ingresados en los hospitales, de los que 105 están en cuidados intensivos.

Medidas restrictivas ya aprobadas en Murcia

Prohibido reunirse con personas no convivientes

"Le estamos diciendo a los murcianos que no pueden estar con sus familiares ni amistades si no son de su unidad de convivencia", ha reclamado López Miras en la rueda de prensa en la que ha anunciado todas las nuevas restricciones. El presidente de la Región ha lanzado dardos durante toda la comparecencia contra el Ejecutivo central, ya que considera, no está teniendo una respuesta unificada para combatir la pandemia.

Asegura que esta medida afecta a las actividades no regladas y sin mascarillas, por lo tanto, no quedan prohibidas, por ejemplo, las actividades de culto ni las deportivas que estén federadas.

Suspensión de actos con más de 200 personas en el interior

Es la principal medida que ha tomado el Comité de Seguimiento Covid-19 : suspender todos los actos multitudinarios que aglutinen a más de 200 personas en el interior, a más de 500 sentadas en el exterior o a más de 100 de pie en el exterior.

La medida se ha adoptado en vista de la "gravedad de la situación y el nivel de alerta extrema regional", que pasa a la Fase 2 del Riesgo Asistencial "al tener una ocupación muy alta de los dispositivos asistenciales por personas afectadas por Covid-19, lo que genera dificultades para mantener una atención presencial normalizada respecto al resto de patologías", según ha explicado el portavoz técnico del Comité, Jaime Pérez.

Restricciones por nivel de alerta: Extremo

En concreto, 36 municipios quedarían incluidos en un nivel de alerta Extremo. Se trata de Moratalla, Fortuna, Abanilla, Jumilla, Mula, Caravaca de la Cruz, La Unión, Ricote, Yecla, Albudeite, Santomera, Lorquí, Villanueva del Río Segura, Murcia, Las Torres de Cotillas, Cartagena, Molina de Segura, Alguazas, Pliego, Blanca, Lorca, Los Alcázares, Campos del Río, Cieza, San Pedro del Pinatar, Bullas, Torre Pacheco, San Javier, Águilas, Abarán, Ulea, Alcantarilla, Ceutí, Fuente Álamo, Cehegín y Archena.

Estos municipios tendrán las siguientes restricciones:

Restricción de movilidad perimetral.

Limitación de la actividad de hostelería a recogida en local y servicio a domicilio.

Reducción del aforo en comercio al 50%.

Cierre de parques y jardines a partir de las 19:00 horas.

Cierre de los centros de día y atención presencial en estos centros.

Restricciones por nivel de alerta: Muy Alto

Por otra parte, se ha acordado un nivel de alerta Muy Alto en los municipios de Beniel, Alhama de Murcia, Totana, Puerto Lumbreras y Mazarrón.

Restricciones por nivel de alerta: Medio/Alto y Bajo

En este nivel Medio/Alto, se sitúan los municipios de Librilla y Calasparra, mientras que en nivel Bajo están los de Aledo y Ojós, que, al pasar la Región a Fase 2 del Riesgo Asistencial, asumen las medidas adoptadas para los municipios que se encuentran en nivel de alerta Muy Alto.