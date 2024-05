La increíble historia de Joselu: de acudir como aficionado a la final de Champions en París a llevar al Real Madrid a Wembley

Cuando el pasado verano el Real Madrid anunciaba la llegada de Joselu, nadie se imaginaba lo que pasaría casi un año después. Cedido con opción de compra y procedente del Espanyol, el delantero volvía a la casa blanca tras su paso por el Castilla y el primer equipo.

Dos temporadas militó en el filial madridista, llegando a debutar con el primer equipo en 2011 e incluso firmando un gol a asistencia de Cristiano Ronaldo. Su regreso este verano, que desató críticas de algún sector, no hacía ver que nos encontrábamos ante una de las historias de la temporada.

En las últimas horas ha salido a la luz una fotografía del propio Joselu, en un selfie con su padre en el Arco del Triunfo de París, en los momentos previos a la final de la Champions 2021/2022 que el Real Madrid conquistó ante el Liverpool por 0-1. El delantero acudió como aficionado a ver a su Madrid en la capital francesa.

"Aquella final también la viví de una manera especial", reconoció Joselu después de marcar el doblete que lleva al Real Madrid a una nueva final de Champions esta temporada en Wembley: "Aquella vez fui a animar a Carvajal y a todo el equipo, y ahora me ha tocado a mí estar con todos los compañeros".

Un Joselu eufórico que ha convivido con muchas voces críticas esta temporada, un curso en el que ya lleva 17 goles y se ha ganado el derecho a que el Real Madrid ejerza la opción de compra de aproximadamente un millón de euros.

Dos años después de vivir la final como un aficionado, Joselu se ha ganado el cariño de la afición madridista, con la que ayer vivió un "sueño". "Uno sueña con tener noches así, en mis sueños no es tan bonito como los de hoy, como el que he vivido esta noche. Siempre lo he dicho, he venido a ayudar y a aportar. Ancelotti sabía lo que podía aportar y al final feliz por lo que he podido dar. Feliz por ganar una Liga y estar en una final de Champions", dijo tras el duelo ante el Bayern.

"El primer gol es de estar listo, de estar en la jugada. Estaban fatigados y esos minutos se notan", así explicó el delantero su doblete contra el Bayern. El primero, aprovechando que el balón se le escapa a Neuer, y el segundo tras pase de Rudiger en el área, con suspense incluido por la revisión del VAR.