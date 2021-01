Illa, sobre las críticas de las comunidades: "Mi adversario es el virus, no los presidentes autonómicos"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, afirma que la decisión de Castilla y León de adelantar el toque de queda a las 20:00 horas no está amparado en el actual decreto de estado de alarma y que ese ha sido el motivo por el cual el Gobierno ha decidido llevarlo al Tribunal Supremo. No obstante, asegura que hasta que no se pronuncie el tribunal, la decisión de Castilla y León tiene que respetarse porque es autoridad sanitaria.

En una entrevista en Al Rojo Vivo de laSexta, Illa defiende el modelo de cogobernanza que actualmente está en marcha para luchar contra la pandemia y asegura que el Ministerio escucha a las comunidades autónomas, así como que la estrategia que entre todos se adoptó en el Consejo Interterritorial -y que sirvió para derrotar a la segunda ola- servirá para derrotar a la tercera. No obstante, reitera que se negociará una ampliación del horario sobre el toque de queda.

Illa dice que su enemigo es el virus, no los presidentes autonómicos

A raíz de las críticas recibidas contra Fernando Simón después de culpar a los ciudadanos por relajarse en Navidad provocando un aumento en los contagios, Illa considera que la mayoría de la sociedad española ha tenido un "cumplimiento ejemplar" en las medidas dictadas, pero que no hay soluciones mágicas: "La Navidad fue complicada. Nosotros nos dimos un plan de Navidad y lo endurecimos, y a pesar de que se ha cumplido, los contagios han subido".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido en el Hospital Isabel Zendal para apoyar al presidente de Castilla y León en su decisión sobre el toque de queda y para cargar contra el Gobierno por estar desaparecido: "Si no están, al menos que no entren a molestar".

Respecto a estas declaraciones, el ministro de Sanidad es tajante al decir que todos los gobiernos de las comunidades autónomas tienen el apoyo del Ministerio y matiza que su adversario es el virus, no el presidente de Castilla y León o la presidenta de la Comunidad de Madrid: "A partir de ahí, me gustaría continuar con algunos comentarios más que por responsabilidad me los voy a ahorrar".

El ritmo de vacunación es España es "óptimo"

Illa explica que el "cuello de botella" en la vacunación en España son las dosis recibidas, no en la capacidad del sistema sanitario para administrarlas: "El sistema público tiene capacidad y también está el recurso de la Sanidad privada. Los ofrecimientos son de agradecer -en referencia a dentistas y veterinarios- y si hace falta contar con algunos colectivos, lo haremos, pero el sistema público tiene capacidad para hacerlo".

Además, confirma lo dicho por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, de que entre el 15 de marzo y el 15 de abril, España recibiría millones de vacunas más. Asegura que si las dos vacunas que están en proceso de revisión por la Agencia Europea del Medicamento consiguen autorización -la de AstraZeneca y Johnson&Johnson- y se cumplen los planes de producción, España recibirá más.

Sobre las declaraciones de Pedro Sánchez de que en julio, el 70% de la población estará vacunada, lo mantiene: "Sí, es nuestro objetivo siempre que recibamos las dosis y no haya ningún percance en cuanto a la autorización de las mismas y su producción".

Elecciones en Cataluña: "¿Pere Aragonés ha dejado ya el cargo?"

A los críticos que le acusan de querer abandonar el barco e irse a Cataluña, Illa responde que está "101% dedicado" a su trabajo como ministro de Sanidad y que el día en que comience la campaña, dejará su cargo y se dedicará al 101% a las elecciones. La misma respuesta da tanto para la oposición como para los propios miembros de su gabinete, que pidieron que dejara el cargo: "Dejaré de ser ministro cuando empiece la campaña, o ¿es que Pere Aragonés ha dejado ya el cargo?".

Por otra parte, no quiere entrar en valoraciones sobre el retraso electoral en Cataluña: "Me tengo que atener a lo que dicen los responsables de haber tomado la decisión".

En relación al posible Gobierno que formaría tras una hipotética victoria electoral, es claro al afirmar que no formará parte de un Ejecutivo independentista y ERC es ese tipo de partido: "Pero ahora no toca esto, no tengo conveniente en explicarlo, pero cuando llegue el momento, hablaré de campaña electoral".

¿Quién cree que debe sustituirle al frente del Ministerio?

Illa tampoco quiere entrar a dar nombres porque esa decisión corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sobre si le parece buena idea la posible elección de Carolina Darias, asegura que sí, ya que ha trabajado con ella codo con codo, pero reitera que no sabe quién será su sucesor. Lo que sí aclara es que no necesariamente tiene que tener experiencia médica, sino ser un buen gestor público.