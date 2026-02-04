La Asociación Síndrome de Angelman (ASA) es una entidad sin ánimo de lucro formada por familias y personas afectadas, cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los niños, niñas, adultos con síndrome de Angelman y de sus familias, a través del apoyo, la información, la formación y el impulso a la investigación. El síndrome de Angelman es un trastorno genético y neurológico poco frecuente que provoca discapacidad intelectual, ausencia o grave afectación del lenguaje, problemas de coordinación, epilepsia y una alta necesidad de apoyos a lo largo de toda la vida.

Con motivo del 15 de febrero, Día Internacional del Síndrome de Angelman, ASA lanza una nueva campaña de sensibilización y recaudación bajo el lema de este año: “Únete a nosotros”, con la que se pretende dar visibilidad al síndrome, acercar su realidad a la sociedad y reforzar el apoyo a las familias.

🔬 Todo lo recaudado irá destinado a impulsar proyectos de investigación.

🤝 Únete, comparte y ayuda a difundir.

📅 15 de febrero

📧 info@angelman-asa.org

📞 670 90 90 07

#ÚneteANosotros #SíndromeDeAngelman #ASA #DíaInternacionalAngelman #EnfermedadesRaras