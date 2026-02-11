Los días 13 y 14 de febrero

La Noria Outlet Shopping celebra San Valentín con un obsequio asegurado por compras desde 20 euros

El centro propone un plan para compartir —o para disfrutar en solitario— y activa una promoción especial con registro y presentación de ticket

Redacción

Murcia |

Este San Valentín, La Noria Outlet Shopping, espacio gestionado por Savills, invita a celebrar el amor en todas sus formas: en pareja, con amigos, en familia o con uno mismo. Porque un buen regalo no siempre es un objeto, sino un plan, un paseo y un momento para recordar.

Con este espíritu, el centro ha preparado una acción especial para los días 13 y 14 de febrero: por compras superiores a 20€, y tras registro, los visitantes podrán llevarse un obsequio presentando su ticket de compra.

Una azafata estará disponible en el centro para ayudar con la inscripción, facilitar el proceso y resolver cualquier duda, en el siguiente horario:

13 y 14 de febrero

De 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h

“La idea es que San Valentín en La Noria sea un plan completo: venir a pasear, descubrir ideas para regalar y, sobre todo, disfrutar de la experiencia en un espacio único”, señala Germán López, gerente de La Noria Outlet”.

La campaña se enmarca en la propuesta del centro de convertir la visita en una experiencia, con opciones para sorprender, ¡y también para sorprenderse!

