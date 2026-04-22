Dolencias: el malestar que no aparece en las pruebas médicas… pero condiciona la vida

No todo lo que duele tiene diagnóstico. Esa es la premisa de 'Dolencias. 7 pecados vitales, donde la medicina no llega', el ensayo del Dr. Antonio Torres Cruz, que entra a valorar un fenómeno cada vez más extendido, personas que no están enfermas, pero tampoco se encuentran bien.

El libro no habla de patologías clásicas, sino de un malestar difuso que se cuela en la rutina diaria. Cansancio persistente, inflamación, ansiedad o insomnio son algunos de los síntomas que aborda, con un denominador común claro, el estilo de vida.

El autor plantea una reflexión directa "vivimos más, tenemos más recursos sanitarios, pero el bienestar no siempre acompaña". La hiperconexión, la velocidad a la que se desarrolla la vida cotidiana y la presión constante -personal y profesional- configuran un escenario que, según explica, acaba trasladándose al cuerpo.

Lejos de ofrecer soluciones milagro, el libro propone detenerse, tomar conciencia y revisar hábitos. Desde la alimentación hasta el descanso, pasando por la relación con la tecnología o la gestión emocional, el mensaje es claro: hay dolencias que no se curan con fármacos, sino con cambios en la forma de vivir.

Una conversación que abre preguntas necesarias.