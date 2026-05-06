Murcia amplía a cuatro nuevas pedanías el sistema de recogida de enseres «Un Solo Día»

El Ayuntamiento de Murcia pone en marcha mañana jueves, 7 de mayo, la ampliación del sistema municipal de recogida de enseres voluminosos 'Un Solo Día' en las pedanías de Puente Tocinos, El Raal, Llano de Brujas y Santa Cruz. La medida, según ha recordado el Consistorio, busca mejorar la limpieza del espacio público y la calidad de vida vecinal, y se produce tras los resultados positivos obtenidos en la fase inicial del programa.

El servicio, ya implantado en Beniaján, Torreagüera, Los Dolores, Los Ramos, Barrio del Progreso, San José de la Vega y Algezares, pretende ofrecer una alternativa más eficiente y sostenible al modelo anterior, evitar acumulaciones en la vía pública y reforzar la imagen de los barrios y pedanías.

Cómo funciona el nuevo sistema en las pedanías incorporadas

Día de depósito: jueves, entre las 20:00 y las 23:00 horas, junto a los puntos de contenedores.

Día de recogida: viernes, garantizando una retirada ágil y evitando la acumulación prolongada de residuos.

No es necesario aviso previo, lo que agiliza la planificación de rutas y reduce molestias.

En las pedanías donde el programa ya estaba operativo se mantiene el calendario vigente, con depósito los martes en idéntico horario y recogida los miércoles.

Campaña de concienciación ciudadana

La ampliación se acompaña de una campaña intensiva de sensibilización, con brigadas cívicas desplegadas en zonas de gran afluencia -colegios y mercadillos, entre otras- e instalación de cartelería informativa en contenedores y comercios locales. La iniciativa se desarrolla en colaboración con las juntas municipales y bajo la supervisión de la Policía Local.

El Ayuntamiento subraya que el servicio no contempla la retirada de restos de poda, escombros ni aparatos con gases CFC, como frigoríficos o aires acondicionados, que deben trasladarse al Ecoparque. Para consultas, sigue operativo el teléfono gratuito 900 511 133 en las áreas donde el sistema aún no se ha desplegado.

Un servicio en cifras

La gestión de enseres es uno de los servicios más activos del municipio:

En 2025 se recogieron más de 8.000 toneladas en el conjunto del término municipal.

En lo que va de 2026 se han superado ya las 2.000 toneladas.

El programa «Un Solo Día» ha canalizado más de 750 toneladas de forma planificada durante su primera fase.

El tratamiento de los residuos se realiza en el Complejo Medioambiental de Cañada Hermosa, donde se recuperan los materiales reciclables y el resto se transforma en combustible sólido recuperado -CSR-, en línea con los objetivos de economía circular y residuo cero que persigue el Consistorio.