Historia de la publicidad: Cuando la radio empezó a vender sueño

La sección Historia de la publicidad abre su archivo sonoro para regresar a los orígenes del anuncio radiofónico, una etapa en la que bastaban un micrófono, un guion persuasivo y una melodía pegadiza para fijar un producto en la memoria colectiva. El director de N7 (agencia de marketing),Nacho Tomás, analiza cómo marcas como Coñac Mérito, Terry Centenario o Cerveza Oro entendieron antes que nadie el poder de la sugestión auditiva, mientras firmas como Corberó, Cointra o Cocinas Corcho asociaban sus mensajes al progreso doméstico de toda una generación.

También aparecen nombres que trascendieron el spot para convertirse en lenguaje cotidiano 'Curitas, Butano o La Española' demostrando que la repetición estratégica y el tono adecuado podían transformar simples cuñas en auténticos activos de marca. La conversación desentraña las claves técnicas y psicológicas de aquellas primeras campañas: autoridad en la locución, eslóganes memorables y una narrativa directa que anticipaba conceptos actuales como el branding emocional. Una mirada sonora al pasado que explica por qué muchas de aquellas marcas siguen resonando hoy en la mente del consumidor.