Más mujer: Open House Murcia regresa con su segunda edición para redescubrir la ciudad desde dentro

Murcia volverá a mirar su arquitectura con otros ojos el fin de semana del 13 al 15 de marzo de 2026 gracias a la segunda edición de Open House Murcia, un festival que permitirá visitar edificios singulares, viviendas privadas y espacios habitualmente cerrados al público. La iniciativa, liderada por la arquitecta y directora del proyecto, Gema González, se apoya en un equipo multidisciplinar de profesionales que busca acercar el patrimonio urbano a la ciudadanía.

Durante la entrevista en la sección Más Mujer, Gema y Laura han destacado la efervescencia creativa que vive el sector arquitectónico murciano, con jóvenes profesionales que impulsan proyectos dentro y fuera de la Región, y subrayó que el festival pretende precisamente poner en valor ese talento y la riqueza arquitectónica local.

La cita llega respaldada por el éxito de la primera edición, que reunió a unas 9.000 personas, una cifra que superó las expectativas iniciales y que obliga este año a elevar el listón con nuevas propuestas. Entre ellas, actividades paralelas como catas de vino en azoteas o conciertos en espacios singulares, pensadas para ofrecer una experiencia cultural más amplia y sensorial.

El festival, reconocido recientemente con el Premio Alfonso X de la Cultura en la categoría de Arquitectura, busca además cambiar la manera en que los ciudadanos se relacionan con su entorno cotidiano: plazas, jardines o edificios que forman parte del paisaje diario pueden convertirse en auténticas revelaciones cuando se conocen su historia y diseño.

La organización recuerda que muchas de las actividades requieren inscripción previa, debido al acceso limitado a determinados espacios. El objetivo, subrayan sus responsables, no es solo abrir puertas físicas, sino también abrir la mirada colectiva hacia el valor arquitectónico de la ciudad.

Esta es la web www.openhousemurcia.com