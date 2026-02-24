Un paciente ciego recupera parte de la visión tras estimulación cerebral en un ensayo científico

Un ensayo clínico del área de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina del CIBER-BBN en la Universidad Miguel Hernández ha documentado un caso excepcional, un paciente con ceguera total causada por daño irreversible en el nervio óptico ha recuperado parcialmente la visión tras recibir estimulación eléctrica directa en la corteza visual. El estudio, publicado en Brain Communications, no buscaba restaurar visión natural sino generar percepciones visuales artificiales, pero el participante experimentó una mejora progresiva y sostenida incluso después de retirado el implante.

Los investigadores recalcan que el fenómeno solo se ha observado en uno de los voluntarios y que podrían existir factores individuales determinantes. En Más visión, el Dr. Alberto González Costea ha señalado que el caso abre nuevas hipótesis sobre la plasticidad cerebral y futuras terapias de rehabilitación visual, aunque advierte de que aún se trata de resultados preliminares que deben confirmarse con más ensayos clínicos.