Ruth Lorenzo: "cumplí 40, me corté el pelo, lo he mandado todo a la mierda y he dicho, voy a hacer lo que me dé la gana"

Ruth Lorenzo regresará a Murcia el próximo 24 de abril para actuar en la Sala Mamba dentro de la gira de presentación de Blackship, un trabajo con el que la cantante asegura haberse reencontrado con su esencia musical y personal. Así lo explicó en una entrevista concedida a Julián Vigara en Más de uno Murcia, donde dejó claro que este nuevo proyecto representa, más que un cambio de rumbo, una vuelta consciente a sus raíces.

La artista definió el disco como una propuesta profundamente honesta, levantada desde el rock y construida con un fuerte componente colectivo junto a su banda. Blackshipfue grabado en analógico en los estudios Real World, propiedad de Peter Gabriel, en una sesión contrarreloj de apenas cinco días y con toda la banda tocando en directo. Lorenzo defendió ese formato por el carácter «atemporal» que, a su juicio, aporta la cinta magnética al sonido.

Durante la conversación, la cantante subrayó que este trabajo ha supuesto una apuesta ambiciosa tanto en lo artístico como en lo económico. Explicó que detrás del proyecto hay inversión, tiempo y una implicación total de los músicos que la acompañan, a los que considera parte esencial de la identidad del disco. No en vano, las canciones nacieron en el local de ensayo, desde la improvisación y el trabajo conjunto, lo que, en sus palabras, ha permitido que haya «mucho de cada uno» en el resultado final.

Lorenzo también habló sin rodeos de la evolución de su carrera y de cómo durante años sintió que su perfil artístico quedaba condicionado por decisiones ajenas. En ese sentido, sostuvo que su vertiente rockera «ha estado siempre», aunque, según relató, permanecía contenida por una industria que tendía a encorsetar su imagen. Ahora, afirmó, siente que su identidad «sí está reflejada» en su trabajo y que por fin el público está viendo a la Ruth más auténtica.

La respuesta de la gira, explicó, está siendo especialmente positiva. La cantante relató que en plazas como Zaragoza o Valencia ha percibido una conexión muy intensa con el público, incluyendo seguidores de etapas anteriores que le transmiten que ahora, por fin, la ven plenamente reconocible. A su juicio, ese respaldo confirma que ha encontrado su lugar natural, lejos de fórmulas prefabricadas y más cerca de una propuesta basada en la verdad, la potencia, la fragilidad y la rabia contenida que atraviesan el álbum.

La artista recordó además que su vínculo con el rock viene de lejos. Su primera banda fue de ese género y su formación musical estuvo marcada por los años que pasó en EEUU y UK, donde trabajó con figuras ligadas a ese universo sonoro. Ese bagaje, dijo, quedó diluido durante una etapa en España en la que sintió la presión de suavizar su imagen y su carácter. Superada esa fase, aseguró haber optado por escuchar su «voz interior» y hacer, sin interferencias, la música que realmente quería hacer.

En el escenario murciano estará acompañada por músicos con amplia trayectoria, varios de ellos vinculados a la banda Second y a otras formaciones de referencia como M Clan. Ruth destacó tanto su nivel artístico como la complicidad humana y profesional que ha encontrado en ellos. Ese reencuentro con Murcia, con su entorno y con una banda que comparte su visión forma parte del nuevo momento vital y creativo que atraviesa.

Con todo ello, el concierto del 24 de abril en la Sala Mamba se presenta como una de las citas destacadas de la agenda musical murciana de esta primavera. No será solo la parada regional de una gira nacional, sino también la puesta de largo, en casa, de una Ruth Lorenzo que reivindica su versión más libre, más cruda y, como ella misma dejó entrever, más fiel a sí misma que nunca.