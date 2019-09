Hoy en Murcia en la Onda, hemos hablado con Ángeles Moreno Micol concejala de Ahora Murcia, tras la destrucción de un Puente del S. XVIII en acequia de Aljucer. El Ex Presidente Alberto Garre, ha dado su primera entrevista en Onda Cero Murcia, en la segunda parte de nuestro programa, les ofreceremos parte de esa entrevista que ha realizado Rosa Roda. Entrevista que continuará mañana miércoles a partir de las 13.05. También hemos hablado con Luis Prieto Martín, del sindicato de docentes SIDI sobre la adjudicación de maestros. Y hablamos también de la campaña “No corras”. No Bebas”. No cambies de ruedas”, que hasta el próximo domingo llevará a cabo la asociación ASPAYM, en las carreteras de la Región.