Cuchillito y tenedor: El Rincón de Paco, 21 años de plancha, mercado y cocina sin maquillaje

En el corazón del Mercado Saavedra Fajardo, entre puestos de fruta, carne y pescado, late desde hace 21 años una barra que ya forma parte del paisaje gastronómico de la ciudad, El Rincón de Paco. Su propietario y cocinero, Paco Martínez Dols, pasó por el espacio Cuchillito y tenedor con la instagramer @MaryLuzPineiro y Julián Vigara para hablar, exclusivamente, de cocina.

La historia arranca entre carnes y mostradores. Paco era carnicero en el mercado; Mariám, su compañera de vida y de proyecto, trabajaba en un supermercado. «Nos aventuramos», relató. Y aquella aventura cumple este agosto 21 años detrás de la misma barra, con un horario que arranca a las 7 de la mañana y convierte el mediodía en su gran escenario gastronómico.

Cocina en directo y despensa infinita

«Tenemos la despensa más grande que puede tener cualquier restaurante, el mercado». Esa es la filosofía. Cocina auténtica de mercado, en directo, con el producto fresco como bandera. De lunes a jueves, además de la plancha, Mariam garantiza al menos un plato de cuchara: guisos tradicionales, estofados, callos «que los clava» o arroz con costillejas.

La carta combina aperitivo y plato contundente. Entre los imprescindibles

Rodaballo con ajitos tiernos sobre patatas fritas y huevos.

Entrecot de rubia gallega con pimientos.

Brioche de solomillo.

Miniburgers de chato murciano con mayonesa de trufa y foie.

Tarta de queso en vasito, flan de chocolate y las populares 'sorayitas', empanadillas dulces rebozadas en azúcar y canela.

Y, por encima de todo, una creación con nombre propio, 'La Marrana'. Una pieza de ternera elaborada íntegramente en casa que se ha convertido en fenómeno gastronómico hasta el punto de que un cliente habitual ha encargado 350 unidades para su boda.

El limón, las marineras y la identidad murciana

La conversación derivó hacia uno de los debates eternos en Murcia, el limón. Paco lo tiene claro. Defiende su uso, pero con criterio. «A unas costillas de cordero a la brasa no les pongas limón», sentenció, comparándolo con añadir gaseosa a un buen vino.

En cuanto a las marineras, el dato habla por sí solo: entre 2 y 2,5 kilos diarios de ensaladilla que, mayoritariamente, se consumen en versión marinera. La concha tradicional pierde terreno frente a la rosquilla con anchoa. Tradición que evoluciona sin perder la esencia.

La entrevista completa ya está disponible en el audio adjunto.