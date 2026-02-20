El crimen real que persigue a Miguel Ángel Hernández

Universo Maite - Murcia negra

La huerta murciana también guarda historias que no se cuentan en voz alta, y una de ellas es la que desvela Miguel Ángel Hernández en El dolor de los demás (Anagrama, 2018), la novela que protagoniza esta entrega del espacio Universo Maite, una propuesta cultural impulsada por Confitería Maite con diferente temática para Onda Cero. El escritor y profesor de Historia del Arte reconstruye un suceso real que marcó su juventud y sacudió a toda una pedanía, el crimen ocurrido en Los Ramos la Nochebuena de 1995.

Aquella noche, Nicolás -su mejor amigo de infancia- asesinó a su hermana Rosi y después se suicidó en el Cabezo de la Plata. El caso se cerró sin una explicación concluyente, dejando tras de sí un silencio denso en una comunidad descrita como cerrada y asfixiante. Dos décadas después, Hernández regresa al origen convertido en escritor-detective: revisa archivos judiciales, consulta hemerotecas de 'La Verdad' y 'La Opinión' y entrevista a testigos para reconstruir los hechos y enfrentarse a su propia memoria.

La obra, que mezcla crónica, true crime, autobiografía y reflexión literaria, se articula en dos planos narrativos, el pasado, contado en segunda persona, y el presente, en primera, en un ejercicio que no busca solo respuestas -quizá imposibles- sino comprender el duelo y rescatar del olvido a la víctima. Ese giro responde al llamado 'punto ciego' narrativo, entender que la verdad absoluta no siempre existe.

Reconocida como una de las novelas más destacadas de su generación y galardonada con el premio al Libro Murciano del Año 2018, El dolor de los demás prepara ahora su salto al cine con una adaptación producida por Biopic Films y dirigida por Joaquín Carmona Hidalgo, con participación del propio autor en el guion.

Porque, como concluye Hernández, escribir sobre la tragedia ajena no es una victoria literaria, sino un acto de riesgo emocional. A veces la literatura no resuelve el misterio… solo ilumina la herida.