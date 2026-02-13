Universo Maite

Ejecución y escarmiento de Jaime el Barbudo: de la horca en Murcia al regreso de su cabeza en una jaula a Crevillent

En Universo Maite, la sección de radio de divulgación impulsada por Confitería Maite para Onda Cero, la profesora de Historia Contemporánea de la UM, Cristina Roda, reconstruye el final del bandolero más célebre del sureste: sentencia militar, escarmiento público y una muerte destinada a dejar huella

Julián Vigara

Murcia |

Cristina Roda, profesora de Historia Contemporánea de la UM.

La historia de Jaime el Barbudo -también conocido como Jaume el Barbut- termina con una escena pensada para que nadie la olvidara. Tras años entre la sierra y la leyenda, el bandolero fue detenido en 1824 mediante un engaño: creía que acudía a recibir instrucciones oficiales, pero la citación a la Casa Consistorial de Murcia acabó en arresto. Un juicio militar lo condenó a muerte.

La ejecución se llevó a cabo el 5 de julio de 1824 en la plaza de Santo Domingo, uno de los espacios más visibles de la ciudad. Allí fue ahorcado ante el público. Y el castigo no terminó con la soga: como escarmiento, su cuerpo fue descuartizado y frito en aceite, con restos expuestos en distintos caminos. Según el relato tradicional, su cabeza fue enviada a Crevillent -su localidad natal- y exhibida en una jaula.

En Universo Maite, Cristina Roda desgrana cómo ese final brutal no solo cerró una vida marcada por el bandolerismo y la política de su tiempo, sino que también alimentó el mito, el de un personaje que, dos siglos después, sigue siendo recordado entre la crónica negra y la memoria popular del sureste.

Idea: Juan Carlos Hernández

Guion: Julián Vigara

Investigación: Cristina Roda

