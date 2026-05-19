Tiempo de enfermeras: Enfermería reivindica el autocuidado como primera barrera frente a la hipertensión

El Día Mundial de la Hipertensión ha protagonizado el espacio 'Tiempo de enfermeras', que 'Más de uno Murcia' realiza junto al Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia. Dos profesionales del Área II de Salud,Cartagena, Araceli Cruz y Jesús Fernández, han puesto el foco en la prevención cardiovascular, la educación sanitaria y el peso decisivo del autocuidado en una patología que sigue siendo la primera causa de muerte en España.

Araceli Cruz, enfermera con veinte años de experiencia en el servicio de Cardiología del Hospital Santa Lucía, ha participado en el taller de prevención cardiovascular celebrado el pasado viernes en las carpas del Día Internacional de la Enfermería, en Cartagena. Para ella, el autocuidado es «el pilar fundamental» frente a unas enfermedades «muy relacionadas con los hábitos de vida y, en muchos casos, modificables». La enfermera ha recordado los factores de riesgo más conocidos: tabaquismo, sedentarismo, mala alimentación y mal control de la tensión, y ha insistido en una idea que repite cada día en consulta: tiene «mayor impacto adoptar hábitos saludables mantenidos en el tiempo que medidas extremas» que acaban abandonándose a las pocas semanas.

Entre las recomendaciones básicas, la enfermera Cruz ha enumerado «no fumar ni vapear, dieta equilibrada, actividad física regular de intensidad moderada -como caminar a buen ritmo-, mantener un peso saludable, dormir adecuadamente y limitar el consumo de alcohol». La enfermera ha subrayado, además, el papel del descanso y del manejo del estrés, dos factores «mucho más importantes de lo que pensamos», dormir mal o sostener niveles altos de estrés de forma crónica favorece la aparición de hipertensión, eleva la frecuencia cardíaca y empuja a conductas poco saludables como fumar más o comer peor. La pauta ideal, ha precisado, está en torno a las siete u ocho horas diarias de sueño de calidad.

Desde la planta de Neumología, Jesús Fernández -supervisor de la unidad desde hace aproximadamente un año- ha descrito el perfil de pacientes que atiende a diario: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), neumonías, derrames, primeros estadios del cáncer de pulmón y patologías relacionadas con la apnea del sueño. Fernández ha reivindicado el papel del equipo de enfermería en una unidad de hospitalización que no es «de primer choque», sino la que recibe al paciente cuando la enfermedad ya está instaurada: «Nuestro trato es siempre ayudar, recuperar e intentar darle la mayor información posible para que se encuentre en predisposición de mejorar».

El supervisor ha explicado también en qué consiste su trabajo de gestión: personal, material y formación continua, y ha puesto en valor a los profesionales a su cargo «para mí los sanitarios que están a mi cargo son los grandes protagonistas. Yo solamente me encargo de poner los medios». Preguntado por los puntos de encuentro entre Neumología y la enfermedad cardiovascular, Fernández ha sido tajante con uno de los grandes enemigos compartidos: el tabaco. «El pulmón es muy agradecido y es capaz de regenerarse cuando se abandona el tabaco», ha señalado, antes de advertir del efecto dominó que provoca el tabaquismo: fatiga, sedentarismo, aumento de peso, subida de la tensión y, finalmente, «un susto» cuando el paciente «le ve las orejas al lobo».

Ambos profesionales han coincidido en el valor de iniciativas como las carpas del Colegio de Enfermería para acercar la prevención a la calle y reforzar el mensaje de que pequeños cambios sostenidos en el tiempo: alimentación, ejercicio, descanso y control de la tensión arterial, siguen siendo la mejor receta para cuidar el corazón.