Universo Maite: ¿por qué los íberos enterraban a sus muertos con la vajilla del banquete?

Una crátera griega de figuras rojas, con sátiros y ménades danzando alrededor de Dioniso, viaja miles de kilómetros desde Atenas hasta un poblado íbero del Valle del Segura. Allí, un aristócrata mezcla el vino con agua igual que un griego, pero rodeado de los suyos y con las armas colgadas en la pared. Esa estampa del siglo V antes de Cristo resume el corazón de la exposición 'Banquetes: los ritos del vino entre íberos, griegos y romanos', que puede visitarse en el Museo Arqueológico de Murcia hasta el 20 de septiembre.

En el segundo programa de la serie que «Universo Maite» -el espacio de divulgación de Confitería Maite en Onda Cero- dedica a esta muestra, el profesor Raimon Graells, investigador del Instituto Universitario de Investigación Arqueológica de la Universidad de Alicante y comisario de la exposición junto a Carlos Espí, guía un viaje al banquete ibérico.

Graells explica que fueron los romanos quienes bautizaron como «íberos», de forma generalizadora, a unas poblaciones que en realidad se distinguían por sus propios etnónimos y que habitaban el sureste peninsular desde el Neolítico. El Valle del Segura resultó un escenario privilegiado, en la desembocadura del río, los fenicios fundaron el yacimiento de La Fonteta, que abrió la puerta a intercambios muy provechosos. Cuando aquellos se marcharon, las poblaciones indígenas ya sabían negociar con los mediterráneos y, al relacionarse después con los griegos, adoptaron su vajilla, su repertorio y sus comportamientos.

El investigador subraya un matiz decisivo, los íberos copiaron la parte pública del simposio griego, pero la adaptaron a su manera. Un griego jamás habría invitado a un íbero a su «andrón» -el salón reservado a los hombres-, de modo que estos crearon una versión propia. Frente al simposio, donde solo se bebía, los íberos «banqueteaban»: añadían comida y celebraban un ritual mucho más doméstico, ligado a la religión, al calendario agrícola, a los solsticios y, sobre todo, a la hospitalidad y la negociación de matrimonios, alianzas o empresas comerciales.

A diferencia de Grecia, las mujeres parecen haber tenido aquí un papel activo. En algunas tumbas ricas con ajuar importado aparecen vasos de beber que pertenecían a la difunta, lo que apunta a banquetes mixtos e incluso a celebraciones organizadas por ellas.

Los excesos tampoco eran ajenos a estos ágapes. Según relata Graells a partir de las explicaciones del otro de los comisarios, Carlos Espí, los dibujos del fondo de las copas advertían al bebedor de que se estaba pasando. Aun así, hubo celebraciones desbordadas: la tumba 476 de la necrópolis de El Cigarralejo conserva un conjunto de cráteras que sugiere un festival de alcohol masivo en memoria de un difunto.

El aspecto más impactante de la muestra es que buena parte de las cráteras y bronces no proceden de viviendas, sino de necrópolis. El arqueólogo lo atribuye a dos motivos, la creencia en un más allá donde estos objetos serían necesarios y el prestigio. Al ser piezas de lujo extremo, se asociaban a lo más valioso de la familia -el propio difunto-, hasta el punto de transformar algunas cráteras en urnas para sus cenizas. El Valle del Segura concentra una cantidad extraordinaria de estos materiales importados, entre ellos escasos pero valiosos recipientes de bronce -jarras, cazos y bandejas- llegados de Macedonia, Chipre, Etruria o el área de Nápoles.

Graells cierra con una nota que desmonta cualquier idealización: aquellos vinos eran de pésima calidad, hasta el punto de que les rallaban queso y les añadían especias antes de rebajarlos con agua y filtrarlos. Más que un vino actual, recuerda, eran un caldo difícil de beber para el paladar de hoy.

La serie de «Universo Maite» dedicada a la exposición se cerrará la próxima semana con el «convivium» romano.

Una ideade Confitería Maite para Onda Cero.