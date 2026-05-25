Con Lola Gracia

Divas like us: Madonna, la única e indiscutible Reina del Pop

Lola Gracia repasa en su sección los grandes éxitos de Madonna Louise Ciccone, desde sus inicios durmiendo casi en la calle en Nueva York hasta el «Celebration Tour», pasando por los himnos que marcaron a varias generaciones

Julián Vigara

Murcia |

Foto: By chrisweger - Madonna Rebel Heart Tour 2015 - Stockholm, CC BY-SA 2.0,

En «Divas like us», Lola Gracia lo deja claro desde el primer minuto, la auténtica Reina del Pop es Madonna, y harían falta lo menos tres divas para sonar todos sus grandes éxitos. No es exageración: doce números uno en Reino Unido y Estados Unidos avalan una trayectoria irrepetible.

Lola nos lleva por la historia completa de la mujer que se reinventó como nadie

  • Los orígenes duros: una infancia marcada por la muerte temprana de su madre y la llegada a Nueva York con solo 35 dólares en el bolsillo, dispuesta a triunfar a toda costa.
  • El despegue con «Holiday», «Like a Virgin» y «Material Girl», los temas que la convirtieron en fenómeno de masas.
  • La etapa de la provocación, con «Like a Prayer» y «Erotica», y el sonoro enfado de la Iglesia.
  • La reinvención más europea y electrónica de «Ray of Light» y «Frozen», y el cierre por todo lo alto con «Hung Up».

Por el camino, los amores -de Sean Penn a Guy Ritchie-, sus hijos, su faceta como actriz en «Evita» junto a Antonio Banderas y una reflexión final sobre la valentía de una artista que, a sus 68 años el próximo agosto, sigue dándolo todo en los escenarios y apoyando a las generaciones que vienen detrás.

Una sección imprescindible para los que crecieron bailando sus canciones -y para los que aún no saben que se las saben de memoria-.

Escucha aquí la sección completa de «Divas like us» con Lola Gracia.

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