Divas like us: Madonna, la única e indiscutible Reina del Pop

En «Divas like us», Lola Gracia lo deja claro desde el primer minuto, la auténtica Reina del Pop es Madonna, y harían falta lo menos tres divas para sonar todos sus grandes éxitos. No es exageración: doce números uno en Reino Unido y Estados Unidos avalan una trayectoria irrepetible.

Lola nos lleva por la historia completa de la mujer que se reinventó como nadie

Los orígenes duros : una infancia marcada por la muerte temprana de su madre y la llegada a Nueva York con solo 35 dólares en el bolsillo, dispuesta a triunfar a toda costa.

: una infancia marcada por la muerte temprana de su madre y la llegada a Nueva York con solo 35 dólares en el bolsillo, dispuesta a triunfar a toda costa. El despegue con «Holiday», «Like a Virgin» y «Material Girl», los temas que la convirtieron en fenómeno de masas.

con «Holiday», «Like a Virgin» y «Material Girl», los temas que la convirtieron en fenómeno de masas. La etapa de la provocación , con «Like a Prayer» y «Erotica», y el sonoro enfado de la Iglesia.

, con «Like a Prayer» y «Erotica», y el sonoro enfado de la Iglesia. La reinvención más europea y electrónica de «Ray of Light» y «Frozen», y el cierre por todo lo alto con «Hung Up».

Por el camino, los amores -de Sean Penn a Guy Ritchie-, sus hijos, su faceta como actriz en «Evita» junto a Antonio Banderas y una reflexión final sobre la valentía de una artista que, a sus 68 años el próximo agosto, sigue dándolo todo en los escenarios y apoyando a las generaciones que vienen detrás.

Una sección imprescindible para los que crecieron bailando sus canciones -y para los que aún no saben que se las saben de memoria-.

Escucha aquí la sección completa de «Divas like us» con Lola Gracia.