José Carbó, el enfermero que cuidó en el Polo Norte, el Polo Sur y la Guardia Civil

Hay vidas que no caben en un currículum. La de José Carbó se ha escrito sobre el hielo de los dos Polos, en la cubierta de un barco y bajo el tricornio de la Guardia Civil. Enfermero de vocación y de tradición familiar -«la profesión la tenía en casa con mi padre»-, este profesional acaba de recibir el homenaje del Colegio de Enfermería junto a otros compañeros jubilados, y se ha sentado en «Tiempo de Enfermeras» para repasar una trayectoria singular.

Carbó reconoce que el paso a la jubilación ha sido uno de los tránsitos más difíciles de su vida. «Me ha costado lágrimas», admite, y reivindica que el retiro debería ser voluntario, «cuando más sabemos es cuando nos jubilan». Tras una vida de actividad incesante, describe la transición con crudeza: pasar «de la noche al día» a cero después de toda una carrera al máximo nivel de exigencia.

Su trayectoria nace de una doble vocación, la enfermería y la vida militar. Tras un primer paso por el Insalud, opositó a Defensa y recorrió las tres ramas de las Fuerzas Armadas: comenzó en el Ejército del Aire, pasó a Tierra -en la Legión-, y después a la Armada, que lo destinó al buque de investigación oceanográfica Hespérides, con el que viajó a la Antártida. Más tarde se incorporó a la Guardia Civil, donde sirvió tres años en la academia y cinco en la Comandancia de Jaén.

De toda esa experiencia, Carbó destaca la dureza del Hespérides, «estar lejos de la familia en fechas señaladas», compensada por la convivencia con los compañeros a bordo. También el privilegio de contemplar en directo una naturaleza que muy pocos llegan a ver, «eso de ver los animales que has visto en las revistas, verlos tan cerca» es, dice, «una cosa muy especial».

La entrevista se detiene en las dificultades de ejercer la enfermería a miles de kilómetros de cualquier hospital. Carbó explica que, durante su etapa en el Hespérides —en 2007 y 2008—, todavía no contaban con telemedicina, un recurso del que hoy sí disponen los buques de la Armada para enviar pruebas y constantes al Hospital Gómez Ulla. En caso de emergencia grave, la única vía era aproximarse a la costa y solicitar la evacuación en helicóptero.

Entre los momentos que ha sellado en la memoria, recuerda dos fallecimientos que no pudo evitar pese a todas las maniobras: la parada cardíaca de una mujer joven en un entorno rural y el ahogamiento de una persona mayor, al que la embarcación auxiliar llegó demasiado tarde. Ante episodios así, subraya la importancia del equilibrio emocional y de la resiliencia, «tenemos muchos altibajos, pero hay que saber salir del momento».

Preguntado por lo que la enfermería le ha aportado en el plano humano, Carbó responde sin dudar: humildad, compañerismo y solidaridad, además de una lección que guía su forma de cuidar, «pienso que yo también un día seré paciente, y por eso actúo con ellos de la mejor manera». Esa empatía, asegura, es lo que sostiene la profesión.

El enfermero se queda con las huellas que dejan los pacientes. el niño al que se hace llorar con un pinchazo y que después abraza, o quienes recuerdan y agradecen una curación. «Eso te llena, te recarga las pilas». Ahora, ya jubilado, mantiene su compromiso con el colectivo y anima a las nuevas generaciones a sumarse a la enfermería, aunque confiesa que le queda «un vacío muy grande» por no poder seguir aportando su granito de arena a la sociedad.