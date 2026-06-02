Identidad Ñ: 'vocación o vacación', la sorprendente raíz latina que une la llamada interior con 169 palabras del castellano

¿Sabía que la palabra que define aquello a lo que uno se siente llamado a hacer en la vida esconde la misma raíz que «abogado», «equivocarse» o incluso el verbo «vociferar»? El día en que arrancan en la Región de Murcia las pruebas de acceso a la universidad (la antigua selectividad), miles de estudiantes afrontan la doble cuenta atrás del curso: primero, la vocación; después, la vacación.

En Identidad Ñ, la profesora de Lengua de la Universidad de MurciaAna Bravo propone un juego de pistas para descubrir de dónde viene de verdad eso de tener una vocación. La respuesta está en el latín vox (la misma voz que late en «invocar», «evocar» o «provocar») y de la que brotan, al menos, 169 palabras del castellano actual. Algunas resultan evidentes; otras, sencillamente, no las verás venir.

Entre la etimología, el guiño a Un, dos, tres, una banda sonora que va de Bad Bunny a Under Pressure y un cariñoso recado para quienes corrigen los exámenes (cuidado con la IA), Ana Bravo demuestra que detrás de cada vocación hay, literalmente, una llamada. ¿Sabrás reconocer la tuya?