Construyendo: Pintor, un oficio muy importante en construcción y con gran futuro profesional

Hoy construimos COLOR, con la ayuda de José Sánchez, gerente de Pintores JSM Levante, empresa de Canteras, en Cartagena, y desde el pasado mes de mayo es el nuevo presidente de APICAM

La sección, Construyendo de Más de uno Murcia, trae hoy el mundo de la pintura en el mundo de la construcción, rehabilitación y reformas de hogares.

El papel de un pintor profesional va mucho más allá de la estética. Su trabajo es fundamental para el aislamiento, la eficiencia energética y la protección estructural de tu vivienda. Una mala elección de pintura o una aplicación deficiente puede derivar en graves problemas de humedades y aumentar tu factura de la luz

Un sector que atraviesa el problema del relevo generacional, hay más mayores de 55 años que menores de 25.