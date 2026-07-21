Tiempo de Enfermeras

Las personas mayores son uno de los grupos más vulnerables frente al calor

El enfermero especialista en Geriatría, Carmelo Gómez, repasa en tiempo de 'enfermeras' los cuidados a tener en cuenta para evitar la deshidratación y golpes de calor en personas mayores

María Paz Martínez

Murcia |

Tiempo de Enfermeras

Entre las recomendaciones:

  • Hidratación constante: no esperar a la sed ya que a menudo, las per-sonas mayores pierden el sentido de la sed, por lo que es necesario ofrecerles líquidos (agua, zumos, infusiones) constantemente.
  • .Cantidades: Intenta que alcancen al menos un litro y medio o dos al día, según sus necesidades.
  • Revisión médica: Mantente al tanto de su medicación, ya que ciertos fármacos para la tensión, el corazón o diuréticos pueden influir negativamente en la termorregulación.

Cómo reconocer y actuar ante un golpe de calor:

Es importante tener conocimiento sobre los síntomas indicativos de un golpe de calor. El principal, es el aumento de la temperatura corporal por encima de los 40ºC, acompañado de los siguientes signos: piel seca y caliente, sensación de boca pastosa, ausencia de sudor, dolor de cabeza, sed intensa, respiración rápida, sensación de falta de aire, taquicardia y pulso rápido, calambres musculares en los brazos, náuseas y vómitos, mareos, confusión, desorientación e, incluso, pérdida de conciencia.

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