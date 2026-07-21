Las personas mayores son uno de los grupos más vulnerables frente al calor

Entre las recomendaciones:

Hidratación constante: no esperar a la sed ya que a menudo, las per-sonas mayores pierden el sentido de la sed, por lo que es necesario ofrecerles líquidos (agua, zumos, infusiones) constantemente.

no esperar a la sed ya que a menudo, las per-sonas mayores pierden el sentido de la sed, por lo que es necesario ofrecerles líquidos (agua, zumos, infusiones) constantemente. . Cantidades: Intenta que alcancen al menos un litro y medio o dos al día, según sus necesidades.

Intenta que alcancen al menos un litro y medio o dos al día, según sus necesidades. Revisión médica: Mantente al tanto de su medicación, ya que ciertos fármacos para la tensión, el corazón o diuréticos pueden influir negativamente en la termorregulación.

Cómo reconocer y actuar ante un golpe de calor:

Es importante tener conocimiento sobre los síntomas indicativos de un golpe de calor. El principal, es el aumento de la temperatura corporal por encima de los 40ºC, acompañado de los siguientes signos: piel seca y caliente, sensación de boca pastosa, ausencia de sudor, dolor de cabeza, sed intensa, respiración rápida, sensación de falta de aire, taquicardia y pulso rápido, calambres musculares en los brazos, náuseas y vómitos, mareos, confusión, desorientación e, incluso, pérdida de conciencia.