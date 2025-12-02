Sara Marín, la doctora murciana que enseña salud a más de un millón de “limoncicos” en Instagram desde @uncafecontudoctora

Es médico de Urgencias, especialista en microbiota y salud femenina y, al mismo tiempo, una comunicadora nata que ha encontrado en Instagram su mejor altavoz. En su perfil ‘Un café con tu doctora’, la murciana Sara Marín explica desde cómo detectar un infarto hasta qué hace realmente el azúcar en nuestro cuerpo, usando cercanía, imaginación y ciencia para que cualquiera entienda su salud sin perderse en tecnicismos.

Con esa mezcla de humor, naturalidad y mensajes claros ha logrado reunir a más de un millón cien mil seguidores, a los que ella llama cariñosamente sus “limoncicos”. Detrás de cada vídeo hay una idea sencilla: si entiendes cómo funciona tu cuerpo, tomar decisiones saludables deja de ser una obligación y se convierte en una elección informada.

En Más de uno Murcia, dentro de la sección Más mujer que conduce la colaboradora Puri Cánovas, la doctora Marín cuenta cómo se le ocurre a una médico de Urgencias abrir un perfil de Instagram para ofrecer consejos de salud de forma tan original y divertida, y cómo compagina el ritmo del hospital con el mundo digital, donde sus contenidos se vuelven virales en cuestión de horas.

La conversación aborda también el peso de la responsabilidad: más de un millón de personas confían en sus mensajes, que combinan lenguaje coloquial con una base científica sólida. ¿Es posible ser tan natural sin perder rigor? ¿Ha recibido críticas por ese estilo fresco que desafía la imagen tradicional del médico distante? La doctora defiende que la cercanía es precisamente la clave para conectar con quienes nunca entrarían voluntariamente en una charla médica clásica.

Otro de los ejes de la entrevista es la creatividad con la que traduce conceptos complejos. Así, explica la microbiota como si fuera un pequeño pueblo en el que cada habitante cumple una función esencial, una imagen que ayuda a entender por qué lo que comemos, cómo dormimos o el estrés influyen tanto en nuestro bienestar digestivo, inmunológico y emocional.

En un ecosistema digital saturado de bulos, terapias milagro y mensajes sin evidencia, la doctora Marín reivindica la divulgación responsable en redes: desmontar falsas creencias, enseñar a desconfiar de las soluciones mágicas y reforzar la importancia de acudir a profesionales formados. La entrevista repasa cuáles son, a su juicio, las noticias falsas más peligrosas sobre salud y por qué siguen calando entre miles de usuarios.

No faltan sus ‘hits’ virales, como el consejo de no tomar café en ayunas porque “es como echar gasolina al fuego”, una metáfora que utiliza para explicar cómo el café puede disparar determinadas respuestas en el organismo si se toma con el estómago vacío, especialmente en personas sensibles o con patologías previas.