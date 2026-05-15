. Detrás pueden estar factores médicos como algunos medicamentos, cambios hormonales o problemas neurológicos, pero también influyen el estrés, la ansie-dad o la presión por “tener que rendir”. Un tema que puede generar mucha frustra-ción en pareja, pero del que casi nunca se habla. Hoy lo ponemos sobre la mesa, sin tabúes.
Eyaculación retardada
Eyaculación retardada. Es esa situación en la que el orgasmo se retrasa mucho o incluso no llega, y que no tiene nada que ver con la falta de deseo o de atracción
Sexo