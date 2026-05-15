Sexo Sentido

Eyaculación retardada

Eyaculación retardada. Es esa situación en la que el orgasmo se retrasa mucho o incluso no llega, y que no tiene nada que ver con la falta de deseo o de atracción

María Paz Martínez

Murcia |

Sexo

. Detrás pueden estar factores médicos como algunos medicamentos, cambios hormonales o problemas neurológicos, pero también influyen el estrés, la ansie-dad o la presión por “tener que rendir”. Un tema que puede generar mucha frustra-ción en pareja, pero del que casi nunca se habla. Hoy lo ponemos sobre la mesa, sin tabúes.

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