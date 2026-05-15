Universo Maite: Vino con queso, especias y mucha agua, el secreto de los griegos para hacer 'bebibles' sus largos banquetes

El Museo Arqueológico de Murcia acoge hasta el próximo 20 de septiembre la exposición Banquetes, los ritos del vino entre íberos, griegos y romanos, una muestra que reúne por primera vez una selección excepcional de vajilla e instrumentos vinculados al consumo del vino en tres de las grandes culturas de la Antigüedad. El profesor Carlos Espí Forcén, titular de Arte Antiguo y Medieval de la Universidad de Murcia y uno de los comisarios de la exposición, ha visitado el espacio de divulgación Universo Maite, que Confitería Maite trae cada semana a Más de uno Murcia, para explicar las claves de esta propuesta.

Un cazo romano hallado en La Manga, origen casual de la exposición

El germen de la muestra está en un descubrimiento fortuito. Un particular halló buceando en La Manga del Mar Menor un cazo romano de bronce -pieza de lujo en su época- y lo entregó a las autoridades, tal y como recomienda hacer el propio comisario en estos casos. Su excepcional valor llevó a la dirección del Museo Arqueológico a plantear una exposición que mostrara no solo esa pieza, sino todo el repertorio de vajilla metálica incorporado a sus fondos en los últimos años, un conjunto que el profesor Espí califica de único en toda la península ibérica.

Por qué los griegos mezclaban el vino con agua, especias y queso

Una de las claves que aborda la entrevista es la costumbre griega de no consumir nunca el vino puro. Lejos de tratarse de un capricho cultural, respondía a una razón muy práctica, el paladar. El vino se transportaba en barco por el Mediterráneo y se conservaba en ánforas de cerámica, donde se oxidaba y recibía impurezas. Al abrir el ánfora, el resultado podía estar próximo al vinagre.

Para hacerlo bebible y poder prolongar las veladas, los griegos lo rebajaban con dos partes de agua por una de vino y lo aromatizaban con especias, miel o queso rallado. El objetivo, recuerda el comisario, era doble: disfrutar del sabor y alargar la conversación -y la embriaguez- durante horas.

Cómo era un simposio: del «andrón» a la «crátera»

El profesor Espí reconstruye en Universo Maite cómo se desarrollaba un banquete ateniense del siglo V a. C. Los invitados accedían al 'andrón', sala reservada a los hombres, y se acomodaban recostados sobre el codo en unos lechos denominados cleanai. En el centro de la estancia, una gran crátera articulaba todo el ritual, allí se mezclaba el vino con el agua y las especias antes de servirlo en copas de cerámica.

Aquellas copas, auténticas obras de arte firmadas por los mejores ceramistas, estaban decoradas con escenas dionisíacas, episodios de la Guerra de Troya o representaciones de los propios banquetes. La velada combinaba la conversación política, la música, el baile y la presencia de compañeras femeninas, derivando en ocasiones en escenas explícitas que la propia vajilla recoge sin pudor.

Joyas arqueológicas del Valle del Segura

La exposición permite contemplar piezas excepcionales procedentes del Valle del Segura y de la Región de Murcia. Entre ellas destacan:

Cráteras griegas importadas por las élites ibéricas para emular el simposio adaptándolo a su propia cultura.

Piezas de yacimientos de Los Nietos ( Cartagena) y Guardamar , con escenas de éxtasis, bailes y simposios.

Cartagena) y , con escenas de éxtasis, bailes y simposios. Vajilla de bronce -jarros, coladores, cazos- que en la Antigüedad se valoraba casi como hoy se valoraría una cubertería de oro.

Una primera entrega de varias

Este encuentro con Carlos Espí Forcén abre una serie de entregas dentro de Universo Maite dedicadas a los banquetes y al vino en la Antigüedad. En las próximas semanas, el espacio que Confitería Maite ofrece en Más de uno Murcia continuará recorriendo las salas del Museo Arqueológico para acercar a los oyentes los rituales de íberos y romanos.