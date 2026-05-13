Relatos de una sexóloga soltera: «¿Y si no era pis?», Eva Camacho desmonta los grandes mitos sobre la eyaculación femenina

La eyaculación femenina sigue siendo uno de los grandes desconocidos -y uno de los grandes malentendidos- de la sexualidad. En la sección Relatos de una sexóloga soltera, en Onda Cero Murcia, la sexóloga Eva Camacho, de La Eroteca, ha desmontado junto a Julián Vigara los mitos más extendidos sobre una respuesta sexual rodeada todavía de prejuicios, miedos y desinformación.

Camacho ha explicado que la sensación previa parecida a las ganas de orinar es, precisamente, lo que bloquea a muchas mujeres. «El cuerpo necesita permiso, no vigilancia» -ha subrayado-, recordando que el control excesivo impide que aparezca esa liberación.

Durante la conversación se han abordado las claves que la especialista trabaja en consulta y en sus talleres:

Eyaculación y orgasmo no son lo mismo: pueden darse por separado o a la vez.

Cuando coinciden, el orgasmo se describe como más expansivo, prolongado y menos localizado.

La respuesta sexual se puede entrenar mediante respiración, ejercicios de Kegel, conciencia corporal, estimulación del punto G y técnicas taoístas.

conciencia corporal, estimulación del y técnicas taoístas. No alcanzar el orgasmo con penetración no es ningún trastorno: «todas las mujeres somos anatómicamente clitorianas», ha recordado Camacho.

El orgasmo de punto G apenas tiene periodo refractario, lo que abre la puerta a la multiorgasmia.

La sexóloga ha insistido en que cada cuerpo es distinto y en que muchas mujeres tienen «más capacidad de la que creen», pero arrastran décadas de desconocimiento sobre su propia anatomía.

Quienes quieran profundizar en estas técnicas pueden hacerlo este jueves, 14 de mayo a las 19:00 horas, en el taller que La Eroteca celebra en Murcia. Las plazas son limitadas y las reservas se realizan en el teléfono 868 04 55 69.