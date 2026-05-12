Con Puri Cánovas

Más mujer: Ana Alemany debuta en la ficción con Un hotel en Cabo de Palos, una novela sobre el duelo a tres voces

La autora alicantina, conocida por sus retratos de 'mujeres normales que realizan cosas extraordinarias', sitúa en el faro murciano una historia de pérdida, perdón y reconciliación familiar prologada por Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE.

Julián Vigara

Murcia |

Ana Alemany

La escritora Ana Alemany ha visitado el espacio Más mujer de Más de uno Murcia, que conduce semanalmente Puri Cánovas en Onda Cero, para presentar su última obra, Un hotel en Cabo de Palos, publicada por Editorial Milenio. Se trata del primer salto a la novela de una autora que hasta ahora se había consolidado en el terreno de la no ficción con cuatro títulos dedicados a visibilizar trayectorias femeninas extraordinarias: Todos los caminos llevan a los Polos, Mujeres de los mares, Mujeres de los aires y Mujeres y el reino animal.

La novela arranca con un golpe demoledor. Tras un accidente de tráfico, Susana queda viuda y su hija de siete años pierde la visión. Sin saber a dónde acudir, la protagonista llama a la única persona con la que jamás ha logrado entenderse: su madre, Lola VelascoEspert, una legendaria diva del teatro que siempre antepuso los escenarios a la familia. Tres generaciones de la misma estirpe se ven obligadas a coincidir en un retiro terapéutico en Cabo de Palos, guiado por un psiquiatra «tan brillante como inquietante», donde deberán atravesar juntas las fases del duelo: negación, ira, negociación, tristeza y aceptación.

El enclave murciano no es un mero decorado. El faro, el mar y el propio cabo se erigen, en palabras de la autora, en «parte protagonista» de una trama luminosa sobre el dolor, el perdón y la extraordinaria capacidad de volver a vivir. La obra cuenta, además, con un prólogo firmado por Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE, una elección cargada de simbolismo por el peso que la ceguera sobrevenida tiene en el relato.

Alicantina de Pego, licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia y con un MBA por la Escuela de Negocios ESDEN de Madrid, Ana Alemany ha hecho de la divulgación de vidas femeninas un sello reconocible. En la conversación con Puri Cánovas, la autora desgrana las claves del proceso creativo, explica por qué eligió Cabo de Palos como territorio literario y reflexiona sobre el reto de abordar el duelo desde la ficción sin caer en el sentimentalismo.

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