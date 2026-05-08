Adiós al tabú: la nueva medicina íntima femenina llega a Murcia para devolver deseo, placer y bienestar a la mujer

Durante décadas se aceptó como un peaje inevitable de la edad, pérdida de deseo, sequedad vaginal, dolor en las relaciones, pequeñas pérdidas de orina tras el parto o con la llegada de la menopausia. La ciencia actual desmonta esa resignación. Una nueva generación de terapias regenerativas, tratamientos hormonales personalizados y tecnología láser permite hoy recuperar funcionalidad, sensibilidad y calidad de vida sexual a cualquier edad.

Sexo sentido, la sección de salud sexual de Más de uno Murcia, aborda esta revolución médica con el Dr.José Martínez, ginecólogo de la clínica CIAGO, acompañado por los sexólogos habituales del espacio, Jesús Rodríguez -psicólogo y sexólogo de ISEMU- y Eva Camacho (La Eroteca), junto al periodista Antonio Rentero.

Un cambio de paradigma: vida sexual plena hasta la ancianidad

El Dr. Martínez sitúa el debate en su justo término, el concepto de envejecimiento ha cambiado. Las mujeres de 40 o 50 años son hoy laboral y socialmente activas, con vidas sexuales plenas, muy lejos del rol asumido hace apenas dos generaciones. De ahí la importancia clínica de mantener viva la sexualidad hasta edades avanzadas.

Qué es la medicina regenerativa

Lejos de los enfoques meramente sintomáticos, la medicina regenerativa busca que sea el propio organismo el que recupere tejidos y funcionalidad. Lo logra combinando hormonas, fármacos y técnicas basadas en energía que estimulan a las células para producir colágeno y elastina. Sus beneficios sobre la zona íntima son tangibles:

Recuperación de la tersura, el grosor y la humedad natural de las mucosas.

Mejora de la sensibilidad y del placer al regenerarse las terminaciones nerviosas.

Desaparición del dolor por falta de lubricación, lo que reactiva, en cadena, el deseo sexual.

Mejora notable de la incontinencia urinaria asociada al debilitamiento del suelo pélvico.

El factor mental: la sexualidad también se reconstruye en la cabeza

Eva Camacho y Jesús Rodríguez aportan en el espacio la mirada complementaria desde la sexología. aunque la fisiología mejore, el componente psicológico es determinante. Tras años de dolor o inseguridad, muchas mujeres desarrollan lo que técnicamente se denomina ansiedad sexual anticipatoria -el cuerpo ya está recuperado, pero la mente sigue esperando frustración-. De ahí la insistencia de los sexólogos en un abordaje multidisciplinar que combine ginecología regenerativa y terapia sexológica para reconstruir seguridad, confianza y autoestima.

Una observación de Jesús Rodríguez resume el momento histórico, la medicina sexual femenina ha avanzado tanto en los últimos años que hoy supera en opciones terapéuticas a la masculina.

Testosterona: la hormona femenina más incomprendida

El ginecólogo ha desmontado uno de los grandes tabúes de la consulta, el miedo injustificado al uso de testosterona en mujeres. La evidencia científica respalda su beneficio, recuerda el especialista, y subraya un dato que sorprende a muchas pacientes "las mujeres producen de forma natural mucha más testosterona que estrógenos". Su déficit explica síntomas habituales que con frecuencia se atribuyen erróneamente a otras causas:

Disminución del deseo sexual.

Falta de energía vital y cansancio continuo.

Dolores osteomusculares.

Láser CO₂ vaginal: la técnica más mediática y potente

Entre las herramientas que despliega esta nueva ginecología regenerativa, el láser CO₂ vaginal ocupa un lugar central. El procedimiento, ambulatorio e indoloro, genera microperforaciones en la mucosa que activan los mecanismos naturales de cicatrización y regeneración tisular. Sus indicaciones cubren un amplio abanico clínico:

Mujeres en postparto con dilatación vaginal

Atrofia y sequedad vaginal o vulvar -especialmente tras la menopausia-.

Liquen escleroatrófico, una patología que puede malignizar si no se trata a tiempo.

Corrección de estrechamiento o ensanchamiento del introito para evitar el dolor en las relaciones.

Resultados, personalización y una anécdota reveladora

Los tratamientos se diseñan siempre de forma personalizada y los resultados, según expone el doctor Martínez, suelen ser muy satisfactorios, mejora la vida sexual por la recuperación de fricción y lubricación natural, y se corrige en paralelo la incontinencia urinaria. Tan eficaces resultan, bromeó el ginecólogo en directo, que no es raro que sean los maridos quienes acaben pidiendo consulta -sus parejas quedan, en sus propias palabras, «pletóricas» y con un deseo que ellos no siempre pueden seguir-.

Los especialista han reivindicando lo que vertebra todo este nuevo paradigma: la colaboración estrecha entre ginecólogos y sexólogos como única vía para abordar la salud sexual femenina en toda su dimensión -física, hormonal, emocional y relacional-.