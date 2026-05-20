El panel de cata del Consejo Regulador DOP Jumilla califica la añada de muy buena

El pasado viernes 15 de mayo, día de San Isidro, patrón de los agricultores, se llevó a cabo en el Museo del Vino de Jumilla, la cata oficial de calificación de añada por parte del panel de cata del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Jumilla, compuesto en esta ocasión por 17 de sus miembros. Los especialistas Juan Miguel Baños, Loren Gil, María Palencia, Gertrudis García, Pascual Tomás, Agustín Miñana, Jennifer Pérez, Antonio Fernández, Bartolo Abellán, Diego Cutillas, Pedro Cutillas, Silvano Guirao, Juan Corredor, Juan Miguel Benítez, Pascual Olivares, Luis Javier Pérez y Vicente Micó, cataron 35 vinos de la añada 2025, en la muestra organizada por el jefe del panel de cata del Consejo Regulador DOP Jumilla, Joaquín Salamero Saorín, y la Secretaria gerente del Consejo Regulador DOP Jumilla, Carolina Martínez Origone.

En la cata también se valoró el vino genérico que se embotellará este año para las actividades de promoción del CRDOP Jumilla.

El mejor vino de 2025, dicen los enólogos, es un tinto de Monastrell, que esta añada muestra mucha capa, mucho color, más fruta negra que roja, más concentración y muy aromático. Vinos fluidos y con volumen en boca. Tanino fino y amable, y, muy buena calidad.

El panel de cata ha decidido que la calidad de estos vinos es MUY BUENA, describiendo así una añada muy complicada, que los viticultores y bodegas supieron gestionar, con dedicación y precisión milimétrica. Tras tres años de sequía extrema, la añada 2025, será recordada por el intenso pedrisco que arrasó más de 4.000 hectáreas de viñedo, y el fin de la severa sequía que azotaba la zona desde 2022.

Las lluvias de la primavera fueron muy beneficiosas, pero no llegaron a recuperar el viñedo, dado que la viña arrastraba demasiada fatiga tras tres años sufriendo. Además, la ola de calor intensa de agosto aceleró los ritmos de maduración de las viñas, y obligó a adelantar la vendimia, un verdadero reto para los agricultores y enólogos de la DOP Jumilla.

Los vinos que están saliendo al mercado de la añada 2025, se muestran afrutados, equilibrados y de gran calidad. Además, las bodegas DOP Jumilla continúan innovando y ofreciendo novedades al consumidor. Una veintena de elaboraciones se estrenan con esta añada, las cuales están sorprendiendo y conquistando al consumidor y a la crítica especializada. Se lanzan al mercado vinos de nuevo cuño, estilos actuales para el consumidor que pide vinos más frescos y ligeros, sin olvidar los estilos clásicos para los clientes más fieles.

Por fin, se puede dar por terminada la intensa sequía, y en este 2026 la zona goza de buena salud. Las lluvias abundantes caídas de manera suave y repetida del invierno y primavera auguran una recuperación total del viñedo y una cosecha prometedora.