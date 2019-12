El ex asesor David Conesa nuevo responsable de comunicación externa y redes sociales del Grupo Orenes en la región de Murcia.

David Conesa fue asesor de Pedro Antonio Sánchez y de Fernando López Miras en San Esteban

El ex asesor del ex presidente Pedro Antonio Sánchez y ex asesor del presidente Fernando López Miras, David Conesa Ferrer es, desde noviembre de 2018, el nuevo responsable de comunicación externa y redes sociales del Grupo Orenes en la región de Murcia.