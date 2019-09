El coordinador de grupo parlamentario VOX en la Asamblea Regional ha advertido de que mañana jueves volverán a votar en contra de la investidura de López Miras y dice "nuestros votantes lo entienden. Es cuestión de dignidad. Preferimos desaparecer por haber sido fieles a nuestros principios que por haberlos traicionado". Gestoso dice que solo les haría cambiar de opinión un acuerdo programático con el sello de los tres partidos firmantes, es decir, de PP, Cs y VOX para luego hablar de la composición y estructura del gobierno regional donde debemos estar para vigilar que se cumple lo pactado". Gestoso ha reiterado que hay tiempo hasta agosto para negociar, hablar y pactar un acuerdo programático. Gestoso es tajante: "no vamos a regalar nuestro votos y no vamos a traicionar a nuestro votantes" y añade "es que ya no sabemos cómo decirlo. No vamos a tolerar que nos insulten y nos vejen como están haciendo desde Ciudadanos". Sobre las presiones que está recibiendo desde el PP "entiendo que quieren conservar el poder y la poltrona a toda costa". Luis Gestoso asegura que cuenta con el total respaldo de la dirección nacional de VOX y avisa de que en Madrid va a suceder lo mismo que en la región de Murcia.