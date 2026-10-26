Grupo UPPER SPAR Sureste impulsa su crecimiento con una nueva plataforma logística en Cartagena

Grupo UPPER Spar Sureste) da un paso decisivo en la modernización de su cadena de suministro con la inauguración, de una nueva plataforma logística situada en el Polígono Industrial Los Camachos de Cartagena.

Las nuevas instalaciones, ubicadas en la calle Hidrógeno número 23, permitirán a la cooperativa casi cuadruplicar el espacio disponible en la actualidad, reforzando así su capacidad para afrontar los retos presentes y futuros del sector de la distribución.

Uno de los principales avances que aporta esta infraestructura es la centralización de todas las actividades de logística, almacenamiento y distribución en un único emplazamiento. Hasta ahora, estas operaciones se desarrollaban en tres naves diferentes, dos de ellas situadas en el Polígono Industrial Cabezo Beaza de Cartagena. La entrada en funcionamiento completa está prevista para febrero de 2027, según ha señalado el director general del grupo, Luis Navarro.

Con esta reorganización, Grupo Upper busca optimizar procesos, mejorar su capacidad operativa y ofrecer un servicio más ágil, eficiente y de mayor calidad a todos los socios que integran la cooperativa.

Desde Grupo UPPER Spar Sureste subrayan que este proyecto supone "un importante avance en la modernización de sus instalaciones y en la mejora del servicio que ofrece a todos sus socios", consolidando además su apuesta por la innovación y el crecimiento sostenible.

La nueva plataforma no solo albergará las áreas logísticas de la compañía, sino que también acogerá las oficinas centrales de la cooperativa, favoreciendo una mayor coordinación entre departamentos y equipos de trabajo. Esta integración permitirá agilizar la toma de decisiones y mejorar la gestión interna, en línea con los objetivos de expansión y mejora continua de la organización.

La puesta en marcha de estas instalaciones representa una de las inversiones más relevantes realizadas por Grupo Upper en los últimos años y refuerza el papel estratégico de Cartagena como centro neurálgico de las operaciones de la compañía en el sureste español.

El grupo UPPER ha presentado este domingo, 25 de octubre, su nueva plataforma logística en el polígono industrial Cabezo Beaza de Cartagena, en un acto al que han asistido alrededor de 600 personas, entre socios, empleados, colaboradores, empresas proveedoras y representantes de fabricantes de distintos puntos de España.

UPPER, empresa cartagenera con un modelo cooperativo, cuenta con una red que da empleo a más de 2.000 personas.