Noticias Vigo, 13.40

Seis detenidos en una operación contra el narcotráfico en Vigo y Ponteareas

Los agentes de la Policía Nacional han intervenido 670.000 euros en efectivo, 19 kilos de hachís, uno de cocaína, armas, munición y vehículos de alta gama.

Víctor Blanco

Vigo |

Parte de los objetos incautados por la Policía Nacional

El presunto responsable de la red es un hombre establecido en Ponteareas, desde donde presuntamente dirigía y coordinaba la actividad de distribución de sustancias estupefacientes. Agentes de la policía nacional han detenido además a otras 5 personas que formaban parte de esta organización que contaba con una estructura escalonada para distribuir la droga hasta hacerla llegar a los puntos de venta al menudeo. Se realizaron registros en una vivienda de Ponteareas y en otra de la parroquia de A Salgueira en Vigo.

Todos los detenidos han pasado hoy a disposición judicial, acusados de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

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