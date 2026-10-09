Seis detenidos en una operación contra el narcotráfico en Vigo y Ponteareas

El presunto responsable de la red es un hombre establecido en Ponteareas, desde donde presuntamente dirigía y coordinaba la actividad de distribución de sustancias estupefacientes. Agentes de la policía nacional han detenido además a otras 5 personas que formaban parte de esta organización que contaba con una estructura escalonada para distribuir la droga hasta hacerla llegar a los puntos de venta al menudeo. Se realizaron registros en una vivienda de Ponteareas y en otra de la parroquia de A Salgueira en Vigo.

Todos los detenidos han pasado hoy a disposición judicial, acusados de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.