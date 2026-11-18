En el marco de la operación “Requeima” agentes del SEPRONA de Pontevedra, en colaboración con agentes de la UIFO, procedieron el 13 de noviembre de 2026 a tomar declaración en calidad de investigado a un vecino de A Caniza de 49 años de edad y nacionalidad española.

Se le vincula con 9 incendios forestales ocurridos en los años 2024 y 2025. Entre los incendios forestales más destacados que se le atribuyen se encuentran los incendios del 15 de abril y del 04 de septiembre del 2024 en la localidad de Crecente y que quemaron 169 y 267,62 hectáreas respectivamente, así como el incendio del 30 de julio de 2025 en A Cañiza y que calcinó 295 hectáreas, obligando a activar tanto este como el del 04 de septiembre la situación 2 de emergencia del Plan de Prevención y Defensa Contra los Incendios Forestales de Galicia (PLADIGA).

La investigación se inició el 15 de abril de 2024 cuando se detectó en el punto de inicio un artefacto incendiario casero con mecha retardante. Posteriormente en otros 4 incendios de la zona se detectó el mismo artefacto incendiario correspondiendo además con un mismo patrón de quema y objetivo, los límites de los Terrenos Cinegéticamente Ordenados (TECOR).

Durante el transcurso de la investigación los agentes sospecharon que la motivación de los incendios forestales estaría relacionada con la actividad cinegética. La persona investigada habría estado buscando iniciar desavenencias entre los cazadores pertenecientes al TECOR ( Terrenos cinegéticos ordenados) y los cazadores de las zonas libres, a la que él pertenecía.

En el año 2025 se continuaron encontrando artefactos incendiarios de idénticas características en hasta 4 incendios forestales. Fue en el incendio del 30 de julio de 2025, que los agentes de la UIFO obtuvieron una imagen que reafirmó a los investigadores la sospechas sobre esta persona. Por este motivo los agentes de la Guardia Civil mantuvieron una estrecha vigilancia hasta el momento de su toma de declaración, no produciéndose incendios relevantes en la zona durante el año 2026 y llegando a observar conductas nocturnas compatibles con la caza furtiva, hasta que la noche del 11 de septiembre de 2026 la Patrulla del SEPRONA de Tui le intervino en su vehículo una carabina del 22., así como munición y diferente material de despiece.

Las Diligencias Policiales fueron entregadas en el Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción Plaza nº 2 de Ponteareas (Pontevedra) en donde se encuentra abierta la causa.