Noticias Vigo, 13.40

Todo listo para el inicio de la cuenta atrás

El sábado a las ocho de la tarde se inaugurará el alumbrado navideño en la ciudad de Vigo. Previamente habrá un desfile con personajes de Disney+.

Víctor Blanco

Vigo |

Árbol de Navidad iluminado en las horas previas a la inauguración del alumbrado.
Árbol de Navidad iluminado en las horas previas a la inauguración del alumbrado. | Víctor Blanco

Vigo ultima los preparativos para dar el pistoletazo de salida oficial a la Navidad 2026. El acto central del encendido tendrá lugar mañana, sábado 14 de noviembre, a las 20:00 horas en la Porta do Sol, bajo el imponente árbol gigante de 45 metros de altura. Este año se iluminarán, según el alcalde, 500 calles con cerca de 13 millones de luces LED.

Un desfile de Disney+ como antesala al encendido

Como gran estreno de este año, la fiesta comenzará antes de que caiga la noche. A partir de las 17:00 horas

Vialia toma el relevo de la Alameda

Otra de las grandes transformaciones de esta edición reside en la reordenación de los espacios. Tanto el tradicional mercado navideño Cíes Market

Nuevos iconos y horarios de iluminación

El recorrido luminoso por el corazón de Vigo incorpora este año algunas novedades como un photocall de regalos gigantes en el cruce de Colón con Areal y una figura de Santa Claus escalando la gran bola de Navidad. Todo ello convivirá con clásicos imprescindibles como la caja de regalo de 18 metros en Gran Vía, el muñeco de nieve o el Belén Monumental de la Casa das Artes. Como curiosidad, el Concello ha lanzado este año "La Navideña"

Tras el encendido de mañana, el alumbrado funcionará en el siguiente horario:

  • De domingo a miércoles:
  • De jueves a sábado y vísperas de festivo:
  • Días señalados (23, 24, 25, 30 y 31 de diciembre; 1, 5 y 6 de enero): encendido ininterrumpido durante toda la noche

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