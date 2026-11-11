Noticias Vigo, 13.40

Seguimiento desigual de la huelga en la comarca de Vigo.

Vigo acogió las dos manifestaciones centrales de Galicia, una convocada por CCOO y UGT y la otra convocada por las CIG. A las seis de la tarde habrá otra, convocada por el sindicato de inquilinas.

Víctor Blanco

Vigo |

Representantes sindicales durante la huelga general

Los sindicatos califican de éxito la huelga en la comarca de Vigo. Los piquetes informativos recorrieron los polígonos industriales durante la noche y primeras horas de la mañana. En Stellantis el turno uno ya estaba sin actividad por la falta de componentes y el sistema dos ha funcionado con alguna incidencia. Durante la mañana los piquetes se desplazaron a los centros comerciales como Vialia.

Las dos manifestaciones centrales contaron con la presencia de representantes políticos. A la convocada por CCOO y UGT asistió el secretario general del PsdeG, Gómez Besteiro y el alcalde de Vigo, Abel Caballero. La de la CIG contó con la presencia de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón.

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