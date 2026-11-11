Seguimiento desigual de la huelga en la comarca de Vigo.

Los sindicatos califican de éxito la huelga en la comarca de Vigo. Los piquetes informativos recorrieron los polígonos industriales durante la noche y primeras horas de la mañana. En Stellantis el turno uno ya estaba sin actividad por la falta de componentes y el sistema dos ha funcionado con alguna incidencia. Durante la mañana los piquetes se desplazaron a los centros comerciales como Vialia.

Las dos manifestaciones centrales contaron con la presencia de representantes políticos. A la convocada por CCOO y UGT asistió el secretario general del PsdeG, Gómez Besteiro y el alcalde de Vigo, Abel Caballero. La de la CIG contó con la presencia de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón.