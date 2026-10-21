¿Cómo afectará al tráfico la instalación del mercadillo y la noria en Vialia?

Ya se ha confirmado oficialmente que tanto el mercadillo de Navidad como la noria gigante se instalarán en Vialia. Vialia es uno de los lugares más visitados por los vigueses. Y los atascos son constantes todo el año, especialmente, los fines de semana. Durante la Navidad ya en años anteriores sin que hubiese ni noria, ni mercadillo, era habitual que la policía local cerrase el parking para evitar el colapso en la Ap-9. El plan de tráfico fallido que se hizo el año pasado afectaba a esa zona. Se pretendía aliviar el tráfico en el cruce Gran Vía Urzáiz y se prohibió salir de la autopista por Cervantes para que esta calle absorbiese el tráfico que bajaba desde Urzáiz y Gran Vía. Se atascó aún más Lepanto, Alfonso XIII; la salida de la autopista y García Barbón. Seguro que alguno de ustedes lo recuerdan, aquí se lo contamos. Quedó constancia de que el tráfico funcionaba mucho mejor los días en que no se activaba el plan. Este año es más que probable que aumente aún más el número de ciudadanos que se dirijan a Vialia con las repercusiones que habrá en el tráfico.