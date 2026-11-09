Noticias Vigo, 13.40

Stellantis Vigo para de martes a viernes

La dirección de la factoría viguesa del grupo Stellantis ha anunciado a sus trabajadores la paralización de la actividad del sistema uno por la falta de componentes.

Víctor Blanco

Vigo |

Planta de producción de PSA Citroën Vigo

Nueva parada en la factoría viguesa del grupo Stellantis que, de nuevo, afecta al sistema 1 que produce el Peugeot 2008. No habrá actividad mañana martes en los turnos de tarde y noche y la parada se extiende al miércoles, jueves y viernes cando se cancelan ya todos los turnos. La explicación oficial es la falta de componentes. Desde la CUT dudan de que este sea el verdadero motivo y recuerdan que estas paradas son más habituales precisamente a finales de año. Hubo otro cese de actividad en el sistema uno los pasados 29 y 30 de octubre.

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