Stellantis Vigo para de martes a viernes

Nueva parada en la factoría viguesa del grupo Stellantis que, de nuevo, afecta al sistema 1 que produce el Peugeot 2008. No habrá actividad mañana martes en los turnos de tarde y noche y la parada se extiende al miércoles, jueves y viernes cando se cancelan ya todos los turnos. La explicación oficial es la falta de componentes. Desde la CUT dudan de que este sea el verdadero motivo y recuerdan que estas paradas son más habituales precisamente a finales de año. Hubo otro cese de actividad en el sistema uno los pasados 29 y 30 de octubre.