El concello confirma el interés de Wizz Air por recuperar la ruta Vigo Londres

Recuperar la conexión aérea con Londres es uno de los objetivos del concello vigués para el aeropuerto de Peinador. El objetivo es buscar una aerolínea que pueda sustituir a Ryanair que abandonada la ruta en enero, tras sus discrepancias con Aena al negarse el gestor a rebajar las tasas aeroportuarias . En Más de Uno de Vigo, el alcalde vigués ha explicado que, tras un primer contacto en la última edición de Fitur, se mantienen negociaciones con Wizz Air, compañía que se ha mostrado interesada en operar la conexión aérea . Wizz Air es una aerolínea de bajo coste de origen húngaro. En la actualidad está en pleno proceso de expansión entre otros aeropuertos en el londinense de Luton , desde donde conectaría, en un principio y a partir de otoño, dos veces a la semana con Vigo.