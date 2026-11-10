Estaciones semivacías por la huelga de maquinistas

La línea Vigo- Madrid fue la gran perjudicada por la huelga de maquinistas de este martes. A los servicios ya cancelados, se unió el de las 9.45 de la mañana que figuraba en los servicios mínimos y que finalmente tampoco salió de Vigo con destino Chamartín. Fuentes de Renfe, confirmaron a esta redacción que salvo excepciones como esta en Galicia sí están cumpliendo los servicios mínimos. En lo que se refiere a los usuarios son muchos los que decidieron buscar en el día de hoy un plan alternativo de transporte, muy poca gente en las estaciones, de hecho en la de Guixar, la más afectada en Vigo por la supresión de servicios, apenas acudieron usuarios.