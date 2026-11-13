Robaba a los hombres con los quedaba a través de una app de citas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Vigo a un hombre como presunto autor de un delito de hurto tras sustraer un teléfono móvil de alta gama valorado en unos 1.200 euros durante un encuentro concertado mediante una aplicación de citas. La investigación permitió además relacionarlo con otros hechos de similares características, imputándosele un total de nueve delitos. Los hechos se remontan a finales del pasado mes de octubre, cuando la víctima acudió a dependencias policiales para denunciar la sustracción de su teléfono móvil. Según manifestó, había contactado con otro varón a través de una aplicación de citas y ambos habían acordado encontrarse en su domicilio. Una vez finalizado el encuentro y después de que el visitante abandonara la vivienda, el denunciante se percató de que su terminal había desaparecido. Al tratar de ponerse en contacto con él a través de la misma aplicación para reclamarle el teléfono, la víctima comprobó que no obtenía respuesta y que había sido bloqueada, circunstancia que reforzó las sospechas sobre la posible autoría de la sustracción.
Las gestiones de investigación desarrolladas por los agentes permitieron avanzar en el esclarecimiento de los hechos hasta lograr la plena identificación del presunto responsable, que fue localizado y detenido posteriormente. Como resultado de las pesquisas, al arrestado se le imputaron un total de nueve hechos delictivos. Entre ellos, dos habrían sido cometidos tras contactar previamente con las víctimas a través de aplicaciones de citas, concertando encuentros que aprovechaba para sustraer diversos efectos personales.
Finalmente el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial.