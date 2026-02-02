Luto por María Belén

Concentraciones durante toda la mañana en varias localidades gallegas para mostrar la repulsa a un nuevo crimen machista. María Belén, de 52 anos, fue asesinada en su vivienda de Mos, su hermana encontró su cuerpo con numerosas cuchilladas y vio escapar del lugar de los hechos a la expareja de María Belén

El hombre de 67 años se marchó a su casa en la parroquia de Atios en Porriño e allí se atrincheró. Cuando pasadas las 9 de la noche los agentes de la Guardia Civil consiguieron entrar en la vivienda encontraron su cuerpo sin vida, también con heridas de arma blanca.

La jueza del Tribunal de Instancia de O Porriño, plaza nº3, en funciones de guardia y además competente para los casos de Violencia sobre la mujer ha incoado un procedimiento a la espera de recibir el atestado y los resultados de las autopsias. Al Tribunal de Instancia no le constan denuncias previas ni la existencia de procedimientos por violencia de género

El Ayuntamiento de Mos decretó tres días de luto oficial.

Hoy habrá pleno extraordinario a a las ocho de la tarde y concentración en el Ayuntamiento de Mos.