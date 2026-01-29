Las elecciones a Rector de la Universidad de Vigo se celebrarán el 6 de mayo

Con la publicación de los censos provisionales el próximo 11 de febrero, se abre el calendario de elecciones a Rector y a representantes de la Universidade de Vigo, que se celebrarán el 6 de mayo. Así lo ha acordado la Comisión Electoral reunida en las últimas horas que también fijó el 15 de mayo como fecha para la celebración de una segunda volta, si ésta fuese necesaria.

Será el décimo proceso electoral para elegir Rector en la Universidad de Vigo en la historia de la entidad docente. El ganador se convertirá en el séptimo rector y hay posibilidades de que por primera vez la institución tenga una Rectora.

Hay tres candidaturas ya presentadas: las catedráticas Belén Rubio Armesto y Carmen García Mateo e el catedrático Jacobo Porteiro Fresco. El ganador o ganadora sucederá a Manuel Reigosa que ha cumplido dos mandatos de cuatro años cada uno. El ganador ocupará el cargo por un período de seis años.