Bodegas Martín Codax y Tomás Fernández presentan en Vigo su nueva alianza

La nueva alianza entre la bodega Martí Codax y el distribuidor Tomás Fernández se presentó en un evento gastronómico, celebrado en el Pazo de la Oliva, dirigido a hosteleros y empresarios de la provincia de Pontevedra.

El encuentro ofreció a los asistentes una experiencia muy singular: un despiece artesanal de un atún rojo salvaje. Durante la demostración, se pudo conocer de primera mano cada corte del atún, su aprovechamiento y su aplicación en cocina, descubriendo los matices que convierten este producto en uno de los más valorados del mercado gastronómico. La actividad estuvo acompañada de una degustación de las elaboraciones singulares de varietal albariño de Bodegas Martín Códax, cuidadosamente seleccionadas para realzar las texturas y sabores del atún, y que incluyen, entre otros, vinos parcelarios, de vendimia tardía, con botritis noble o el recientemente nombrado mejor espumoso de Galicia. Las elaboraciones de la bodega permitieron explorar maridajes que reflejan la identidad atlántica y la versatilidad de las variedades con las que trabaja el proyecto cambadés.