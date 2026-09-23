La Xunta demanda al ayuntamiento de Santiago información sobre su capacidad de tratamiento del agua ante episodios excepcionales

La Xunta de Galicia se dirigió al Ayuntamiento de Santiago para demandar información completa y actualizada sobre la capacidad real de tratamiento de la ETAP municipal ante episodios excepcionales y en un contexto marcado por el vertido provocado la semana pasada por la rotura de una balsa de purines en una granja de Tordoia.

En una carta remitida al Ayuntamiento de Santiago y teniendo en cuenta la evolución del episodio "que en las últimas horas alcanzó el canal del río Tambre en el punto en que se une con el Lengüelle", el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, considera necesario poder actualizar y concretar, el antes posible, los parámetros de funcionamiento que tiene la estación potabilizadora municipal ante la situación actual y los futuros escenarios posibles.

Tras señalar que las actuaciones de retención, retirada y reducción de la carga contaminante coordinadas por Augas de Galicia "junto con el proceso natural del propio río" permitieron disminuir sha de forma muy significativa las concentraciones de *amonio en las masas afectadas, explica que, ante un episodio de estas características, resulta conveniente conocer con precisión los parámetros con los que opera el sistema municipal de abastecimiento.

Por ello, solicita al Gobierno local y a la empresa gestora de la ETAP que actualicen y concreten los valores límite de *amonio con los que pueden garantizar una potabilización idónea del agua que capta del río Tambre, así como las medidas de contingencia previstas en caso de ser necesario.

En la misma línea y partiendo de la propia información que se le trasladó en los últimos días la Augas de Galicia, pide que al Ayuntamiento que explique por que considera que los niveles de concentración actuales detectados en el primero tramo afectado del Tambre (a lo que el vertido llegó muy diluido y que está a varios kilómetros de la captación) limitarían la capacidad de la instalación potabilizadora, cuando realmente son muy inferiores a los valores establecidos por ley y a los históricamente fijados para tratar este tipo de aguas.

En este sentido, el director de Augas de Galicia expone que se la entidad encargada de la gestión de la ETAP considera que no puede tratar de forma temporal agua bruto con niveles de amonio que permite la ley incluso para el consumo humano, necesita saber cuáles son las limitaciones técnicas o de funcionamiento que se lo impiden, ya que lo Ayuntamiento tiene que garantizar con esta infraestructura valores de potabilización acomodados.

Por ello, reclama información específica sobre la concentración de amonio máxima con la que, en la practica, la ETAP de Santiago puede tratar el agua que capta, tanto en condiciones normales como en una situación excepcional como esta. Además, también pregunta si la línea de tratamiento de la potabilizadora continúa plenamente operativa en estos momentos y, por último, que adaptaciones o medidas de refuerzo podrían activar el Ayuntamiento y la empresa gestora de inmediato, si fuera necesario.

La afición evoluciona favorablemente

Hace falta recordar que, de acuerdo con el marco legislativo vigente, asegurar que la captación, el tratamiento, las reservas y, de ser necesario, los sistemas alternativos de suministro estén preparados para garantizar la continuidad y seguridad del abastecimiento son competencias municipales. Por lo tanto, corresponde al Ayuntamiento y a la entidad gestora de la ETAP responder con las medidas idóneas ante este tipo de episodios extraordinarios.

Por su parte, Augas de Galicia se compromete a mantener lo operativo de control, contención y limpieza desplegado en las zonas afectadas y a seguir realizando un seguimiento intensivo de la afición, trasladando al Ayuntamiento, como fijo hasta ahora, los últimos datos sobre la evolución del vertido y los resultados analíticos disponibles.

En este sentido, los últimos resultados analíticos disponibles en estos momentos confirman que la concentración de amonio en los puntos de control establecidos a lo largo del canal fluvial sigue reduciéndose, tanto en las barreras colocadas en diferentes puntos como también aguas abajo, ya superado el último dique de contención en el puente de la Torre.