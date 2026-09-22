El gobierno compostelano defiende el avance "como nunca hubo" en Santiago con el nuevo transporte público mientras la oposición demanda más frecuencias y aclarar las tarifas

El concejal de Mobilidade Xan Duro destaca en ONDA CERO que el nuevo contrato de transporte público significa que "o salto non é menor" porque "terá moitísimas liñas e frecuencias, máis organizadas" y añade que "calquer persoa que necesite e non lle de para pagar o transporte público en Santiago, vai a estar cuberto". Duro destaca el avance "que nunca houbo" en movilidad en Compostela.

El concejal del PP Adrián Villa critica "a reducción de frecuencias" que en algunas líneas se van a tener que producir transbordos de viajeros en la que "haberá que reestructurar liñas, ampliar rutas e tamén habería que ampliar as frecuencias". Villa lamenta "o postureo puro e duro da presentación ós veciños do rural e que chegaron a pintar un autobús que está matriculado en 2011"

La concejala de Medio Rural Pilar Lueiro destaca que "moitos vecños do rural fixeron suxestións en positivo, propostas en positivo" e incluso" moitos veciños estaban emocionados porque facía moitos anos que non veían pasar o bus pola sua aldea"

El portavoz municipal del PSOE Sindo Guinarte cree que "o goberno local terá que explicar ós veciños a súa posición sobre as tarifas" y cree que "haberá que negociar cos grupos como o de pensionistas" y añade que "haberá que ver cómo vai funcionando, porque neste contrato hai moitas cousas por aclarar"