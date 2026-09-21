Santiago pide más barreras y limpieza ante los elevados niveles de amonio del vertido de Tordoia

La portavoz del Gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, ha reclamado a Augas de Galicia, organismo dependiente de la Xunta, que refuerce las medidas de contención y limpieza para frenar el vertido procedente de Tordoia, ante los todavía "muy elevados" niveles de amonio detectados en el agua.

Louzao realizó estas declaraciones durante el turno de preguntas de la rueda de prensa celebrada este lunes, en la que aseguró que, por el momento, el agua que llega a los grifos de la ciudad es "totalmente segura". No obstante, recordó que, si alguno de los parámetros analizados llegase a indicar un riesgo para la población, se procedería al cierre de la captación.

Según los últimos datos trasladados tras la reunión del comité de coordinación, el vertido ha superado la última barrera de contención instalada, situada a algo más de dos kilómetros del río Tambre. Desde ese punto todavía quedan cerca de 16 kilómetros hasta la captación de la ETAP de Santiago.

Ante esta situación, la portavoz municipal ha advertido de que los niveles de contaminación continúan siendo "muy altos y preocupantes" como para permitir la entrada del agua afectada en la estación de tratamiento. Por ello, ha reclamado a la Xunta que incremente tanto el número de barreras como los trabajos de limpieza y retirada del vertido.

Louzao ha insistido en que, a día de hoy, el consumo de agua del grifo sigue siendo "seguro" y ha asegurado que el Ayuntamiento continuará informando de cualquier cambio o novedad relacionada con la calidad del agua.