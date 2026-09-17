Adjudicadas las obras del nuevo centro sociocultural y de mayores del Ensanche

El equipo se ubicará en la antigua sede de la Hacienda General de la Seguridad Social, en la Calle de San Pedro de Mezonzo, y el periodo de ejecución de las obras será de 10 meses.

El Consejo de Gobierno acordó, en sesión extraordinaria, adjudicar el contrato para las obras de acondicionamiento del centro sociocultural y de mayores del Ensanche a la empresa Coto Estudios y Construcciones, por un importe de 1.373.350 euros, IVA incluido. Eso es unos 300.000 dólares menos que el presupuesto presupuestado. La concejala de Derechos y Servicios Sociales, María Rozas, recordó que el nuevo centro "está diseñado desde un enfoque novedoso, diseñado para generar sinergias entre los usuarios de la Casa dos Maiores y el Centro Sociocultural y para desarrollar políticas activas de envejecimiento y actividades intergeneracionales".

El Centro Sociocultural y de Mayores estará ubicado en la planta baja de la calle San Pedro de Mezonzo, 17, en las instalaciones cedidas al Ayuntamiento por la Hacienda General de la Seguridad Social por un periodo de 25 años. Los edificios anexos tienen una superficie total de 1.200 metros cuadrados, y el proyecto contempla la demolición de las divisiones y acabados actuales para dar una distribución adecuada al nuevo servicio, así como la renovación de las fachadas tanto de la calle como del patio interior.

El nuevo servicio, que será gestionado por los consejos de Derechos y Servicios Sociales y los Centros Socioculturales, contará con cinco espacios diseñados para acoger talleres, una gran biblioteca vinculada a una sala de lectura y una sala de diversos usos con capacidad para unas 180 personas. También contará con un patio interior y un patio de oficinas.

El Centro Sociocultural y de Mayores permitirá mejorar la oferta de actividades en el Ensanche, ya que el actual centro sociocultural de Frei Rosendo Salvado tiene mayores limitaciones de espacio para acomodar ciertas propuestas que tendrán cabida en las nuevas dependencias. Además, será un servicio innovador para más de 23.000 personas mayores de 65 años que viven en Santiago, de las cuales 4.800 viven en el Ensanche. El periodo previsto para la ejecución de las obras es de 10 meses.