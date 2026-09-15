Vecinos del barrio de san Lourenzo muestran su hartazgo y malestar por la proliferación de trapicheo de drogas: "gente chutandose delante de las casas, agresiones, tirones de bolsos y jeringuillas tiradas por todos los lados"

Vecinos del barrio de San Lourenzo expresan en ONDA CERO su hartazgo y enorme malestar por la proliferación de zonas de trapicheo, jeringuillas y problemas de convivencia en el barrio. El presidente de la A.VV.Río Sarela John Brokwmbrow señala en ONDA CERO que "hay gente chutándose delante de las casas, todas las tardes en el patio interior del Kid´s Garden, que ahora se va a convertir en un centro de día para personas mayores". Brokembrow lamenta que los toxocomanos "están campando a sus anchas y a lo largo del día se están inyectando al lado de las casas". Brokembrow añade que "el pasado fin de semana ha habido agresiones, robos, tirones de bolsos, jeringuillas tiradas, la de Dios...." y añade "tememos de todo, menos los muertos y parece que solo se actua cuando empiezan a aparecer los fiambres".

John Brokembrow explica que "queremos un plan de acción contra la drogadficción , eficaz con gente en la calle, con policía y servicios sociales, lo que sea para acabar con este trasiego importante"