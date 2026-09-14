El Ayuntamiento de Santiago aprueba la convocatoria de subvenciones a asociaciones vecinales con una dotación de 90.000 euros

Estas ayudas, que suman una dotación de 90.000 euros, cubren los gastos incurridos durante el ejercicio fiscal 2026, distribuidos en dos tramos: gastos efectivamente ejecutados y pagados entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, que deben justificarse hasta el 15 de octubre; y los gastos incurridos entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre (con un máximo del 30% del total), que se pagarán en el momento de la concesión y podrán justificarse hasta el 15 de enero de 2027. Esta última parte, indicó el concejal, "es una novedad" en la convocatoria de este año y, para hacerla pública y explicar todas las dudas que surjan, el Ayuntamiento celebrará una reunión explicativa con las entidades vecinales interesadas.

El importe de la subvención no podrá superar el 80% del presupuesto de las actividades presentadas, con un límite de 3.000 euros, que sube a 5.100 cuando las entidades son propietarias del equipamiento sociocultural.

El plazo para presentar solicitudes será de 10 días laborables a partir del día siguiente a la publicación en el BOP de La Coruña.

También se aprobó una modificación no sustancial del proyecto técnico de obras para reemplazar la legalidad urbanística en el edificio situado en la calle García Prieto, 11-S, en ejecución subsidiaria de la sentencia del Tribunal de Instancia de Santiago, Sección Contencioso-Administrativa, Plaza nº 2, PO/4387/1991, citado por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 347/1993. Y finalmente en el Tribunal Supremo en 1999.

Según Míriam Louzao, "el origen de este problema es la ejecución de obras no cubiertas por la licencia concedida en 1988. Después, solicitan una nueva licencia para legalizarlos y el arquitecto municipal emite un informe indicando que esta legalización era imposible según el Plan General de Planificación Municipal del 89, vigente en ese momento. Sin embargo, la comisión gubernamental concedió la legalización a pesar de este informe. Y posteriormente, diferentes tribunales han confirmado que no eran legalmente exigibles."

Este edificio fue construido en su época con un uso mayor del permitido bajo la pendiente de la calle García Prieto y con una entrada en la parte trasera, hacia la calle Manuel Beiras (tres sótanos en lugar de los dos autorizados). El proceso judicial determinó que era necesario dejar esa entrada y un sótano sin uso y resolver la entrada a los garajes desde la calle García Prieto. Esto, indicó Louzao, obligó a la elaboración de un proyecto técnico que modifica varios elementos estructurales de acceso. La falta de acuerdo por parte de la comunidad y los impedimentos que una parte de ella se oponía a encontrar una solución, incluso impidiendo la entrada de partes de la propiedad, llevaron a que tuviera que ejecutarse de forma subsidiaria siguiendo las órdenes del Tribunal Superior y del Tribunal Supremo. "Las dificultades encontradas en la ejecución del proyecto tal como se formuló nos obligan a aprobar esta modificación no sustancial", subrayó.

También se aprobó el expediente para la contratación de un préstamo por un importe de €2.972.000,00, con el que se atenderán las inversiones y transferencias de capital previstas en los presupuestos de 2026.

El expediente fue aprobado teniendo en cuenta que el Ayuntamiento cumple los requisitos:

El presupuesto de 2026 ha sido aprobado.

El ahorro neto es positivo (con la anualidad teórica de amortización ascendiendo a 3.938.051,05 euros, lo que implica la existencia de un ahorro neto positivo del 3,22%)

El límite de deuda legal, que es del 75%, no se supera (incluyendo esta operación, alcanzará los 39.792.771,03 €, lo que supone el 32,55% de los derechos liquidados actuales del ejercicio fiscal 2025).

Aunque la operación no entra dentro del ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público, deben ajustarse principios similares de publicidad, transparencia, igualdad entre licitadores y selección de la oferta más ventajosa.

Según los términos y condiciones, se establecen dos periodos. Una primera sección, como política de crédito, con una duración de tres años, en la que el Ayuntamiento podrá disponer progresivamente de los fondos según su ejecución. Durante este periodo, los intereses solo se acumularán sobre las cantidades disponibles. Una segunda trancha, con una duración de nueve años, en la que se devolverá el capital, además de los intereses correspondientes. El tipo de interés será variable y la referencia será el EURIBOR a tres meses, ya que la liquidación de intereses será trimestral.

Incluido con urgencia en la agenda estaba el expediente del contrato para la entrega de daños materiales en el lote 2 del acuerdo marco de la FEMP sobre mediación de seguros.

La remuneración del contratista será fijada por la comisión, que especificará cada una de las pólizas de seguro que deben ser suscritas y será pagada por la compañía de seguros sin que se obtenga ningún gasto ni coste para el Ayuntamiento.

También se acordó prorrogar el contrato para el servicio de limpieza y desinfección de dispositivos domésticos de agua caliente y agua fría para consumo humano, con el fin de controlar y prevenir la contaminación por legionela en instalaciones deportivas municipales, firmado con la empresa SANIASTUR, SL, desde el 15 de septiembre de 2026 por el plazo necesario hasta la adjudicación del nuevo contrato y, en cualquier caso, por un máximo de seis meses.

Otras materias

En otro orden de las cosas, el Consejo de Gobierno autorizó la licencia para la rehabilitación energética del edificio situado en el número 24 de la calle Quiroga Palacios.

También tuvo en cuenta la firma de los acuerdos correspondientes a las siguientes subvenciones nominativas:

- Programa Mayor de Ciclo IV de la USC: 2.000 euros

Asociación SOGAPS (Solidaridad gallega con el pueblo saharaui): 8.000 euros

- IES Rosalía de Castro para el Bachillerato Internacional: 6.200 euros

- Programa de igualdad de género del USC: 14.000 euros

- Programa de atención bucodental da USC:20.000 euros